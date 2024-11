Action citoyenne : L’Association Burkind Gouélé lance une initiative communautaire pour clôturer le cimetière de Borgo

publicite

L’Association Burkind Gouélé en collaboration avec la délégation spéciale de l’arrondissement 3 de Ouagadougou a lancé une initiative communautaire pour la construction du mur du cimetière de Borgo situé dans l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, le samedi 23 novembre 2024.

Le plus vieux cimetière du quartier Tampouy est jusque-là sans clôture. L’Association Burkind Gouélé et ses partenaires entendent ériger un mur de près d’un kilomètre de longueur pour un coût estimé entre 60 et 70 millions de francs CFA.

C’est une incitative communautaire qui demande la contribution et la participation de tous. « La charité bien ordonné commence par soi. Au sein de l’association, nous sommes tellement bien organisés donc nous avons commencé à cotiser entre nous d’abord. En plus, la main d’œuvre provient en grande partie au sein de Burkind Gouélé.

Nous sommes des ouvriers et nous avons l’expertise dans beaucoup de corps de métier. Ce qui entre dans le cadre financier nous allons lancer une mobilisation générale et toutes les bonnes volontés et nos partenaires nous allons main dans la main voir comment arriver à finaliser ce projet », a souligné Mahamadi Ouangraoua, président de l’association Burkind Gouélé.

Les autorités coutumières ont donné leur bénédiction pour la réussite du projet. L’association est en collaboration avec les autorités municipales qui disent s’engager à l’effectivité du projet. « C’était une préoccupation majeure aussi de la délégation spéciale.

Le fait que l’Association ait eu cette idée, nous nous engageons aussi à accompagner l’initiative pour qu’ensemble nous puissions mobiliser les bonnes volontés qui pourront s’associer à l’initiative pour que d’ici quelque mois nous puissions avoir une clôture pour ce cimetière », a indiqué Christophe Kaboré, président de la délégation de l’arrondissement 3 de la commune de Ouagadougou.

L’Association Burkind Gouélé est une association qui s’est engagée à retirer les enfants en situation de mendicité dans les rues et les former dans des métiers d’avenir. En plus de la formation, les pensionnaires du programme Burkind Gouélé ont dédié les samedis à des journées de salubrité. Le lancement de la construction de la clôture du cimetière correspond à l’ouverture d’un autre projet d’envergure nationale des Volontaires de l’association Burkind Gouélé.

Le projet de construction de la clôture du cimetière servira de cadre d’apprentissage aux pensionnaires de Burkind Gouélé. « Au-delà de trouver une clôture pour le cimetière, ce projet va permettre aux pensionnaires de Burkind Gouélé d’apprendre d’autres corps de métiers tels que la maçonnerie et le ferraillage. Les autorités nous ont appelé au travail. Déjà nous nous formons des jeunes gens qui auparavant étaient dans la mendicité aujourd’hui si ces jeunes gens arrivent à travailler la masse aussi doit emboîter le pas », a terminé Mahamadi Ouangraoua…

Akim KY

Burkina 24

