Assainissement : Des pensionnaires de Burkind Gouélé ont nettoyé le commissariat de Sig-Nonghin

Les pensionnaires de l’association Burkind Gouélé ont mené une action de salubrité au commissariat de l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou le samedi 2 novembre 2024.

Des ex enfants en situation de mendicité dans la ville de Ouagadougou, aujourd’hui pensionnaires du programme Burkind Gouélé ont donné une leçon de citoyenneté en nettoyant le commissariat de l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou.

Le samedi 2 novembre 2024, dans la matinée, ils sont une dizaine à se mobiliser sous le leadership du Mahamadi Ouangraoua, responsable de l’association Burkind Gouélé pour la tâche.

L’objectif est d’apporter leur solidarité aux forces combattantes dans leur mission de sécurisation mais aussi participer à l’assainissement de la ville de Ouagadougou. « Les forces de l’ordre sont tellement occupés à leur mission de sécurisation de nos villes.

Nous nous sommes dit que pendant qu’ils sécurisent la ville, nous devions aussi leurs venir en aide. Il ne faut pas qu’ils partent sécuriser et revenir nettoyer eux même leur cours », a justifié Mahamadi Ouangraoua, président de l’association Burkind Gouélé.

Christophe Kaboré, Président de la Délégation Spéciale de l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, s’est déplacé pour témoigner sa gratitude à l’association Burkind Gouélé pour cette action de salubrité qui selon lui, entre dans le cadre du volet assainissement de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

« Venir apporter cette touche au commissariat de l’arrondissement, c’est une initiative louable. Nous invitons aussi les bonnes volontés et tout responsable de structure qui peut emboiter ses pas pour accompagner l’administration dans la mise en œuvre de certaines actions surtout le volet assainissement de notre cadre de vie », a-t-il fait souligné.

Aussi, le Commissaire principal de Police Daniel Bayala, responsable du commissariat de l’arrondissement 3 s’est réjoui de voir les populations se mobilisées aux côtés des forces de défense et de sécurité. « Rien n’est plus touchant que de voir les populations se mobiliser aux cotés des forces de défense et de sécurité.

Ça nous galvanise et ça nous permet de faire plus efforts pour sécuriser les populations et leurs biens. Pour ce qui est des enfants, je pense que c’est des objectifs très nobles. Nous sommes dans un contexte très particulier. Voir que ces enfants qui étaient abandonnés ont pu être récupérés et l’association s’investie pour éviter qu’ils soient employés dans le grand banditisme ou qu’ils soient recrutés dans le terrorisme », a-t-il confié.

Burkind Gouélé est une association qui travaillent à récupérer les enfants en situation de mendicité dans les rues les former dans des métier d’avenir. En plus de l’apprentissage du métier les pensionnaires de Burkind Gouélé mènent des actions de salubrité dans les rues et espaces publics chaque samedi à travers la ville de Ouagadougou.

« Nous sommes contents aujourd’hui de voir ces enfants qui, hier tenaient des boites dans les rues de la ville, ont commencé à apprendre quelque chose de leurs doigts et qui viennent encore donner des exemples de citoyenneté », a conclu Mahamadi Ouangraoua.

Akim KY

Burkina 24

