L’artiste CoulMan honore l’unité combattante de la Police avec son album « GUMI DE LA POLICE »

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste Mamoudou Coulibaly dit CoolMan a organisé un concert dédicace de son album de huit (08) titres baptisé « GUMI DE LA POLICE », le samedi 2 novembre 2024 à l’École Nationale de Police (ENP).

La suite après cette publicité

« GUMI DE LA POLICE » est un album de 8 titres, dominé par le tradi-moderne avec une coloration mandingue. Le reggae et la musique traditionnelle Bwaba et aussi de l’afrobeat trouve tous leurs comptes dans cet album chanté en langues : Dioula, Français et Bwamu.

« GUMI DE LA POCILE » est selon CoulMan, un hommage aux forces armée nationales du Burkina Faso et particulière les Groupement Mobile de la Police nationale engagée dans la lutte contre le terrorisme.

Il est lui-même un élément de GUMI d’où le titre de l’album pour magnifier l’effort des braves soldats sur le terrain et rendre un grand hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et les vaillants peuples résilients de l’espace AES.

Ce concert qui est le premier d’une série de concerts que l’artiste entend mener dans les écoles de formations des forces combattantes. « C’est un nouveau concept et désormais un rendez-vous important qui nous conduira dans toutes les écoles et centres de formation militaires et paramilitaires du pays pour galvaniser les apprenants à intégrer la nouvelle donne sécuritaire ainsi que le développement. In fine nous travaillons à l’unisson, à la culture du patriotisme en utilisant la musique pour renforcer davantage la collaboration entre population, FDS et VDP », a fait entendre l’artiste.

En effet, dit-il, ce concert dédicace a pour objectif de consolider les liens du vivre ensemble harmonieux entre les communautés pour un Burkina Faso de paix, libre et de développement durable d’une part et d’autre part d’inculquer l’élan de patriotisme et de sacrifices aux nouveaux FDS et VDP en formation dans les centres et écoles de formation des militaires et paramilitaires.

Au-delà des écoles de formation des FDS, CoulMan entend faire le tour de l’ensemble des 13 régions du pays ainsi que les départements pour saluer la résilience des vaillants peuples du Burkina.

« Aussi, l’organisation de cette activité vise à apporter de la joie aux populations, d’encourager les FDS et les VDP et de les sensibiliser au thème qui s’intitule « Résilience, Paix et Cohésion Sociale ». L’album « GUMI DE LA POLICE » est disponible sur le marché du disque à 10 000 FCFA.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite