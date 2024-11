Boucle du Mouhoun : Le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) soutient la résilience des populations

publicite

Les 21 et 22 novembre 2024, les Hommes de médias ont parcouru les communes de Fara, Poura, Sibi et Boromo afin de constater de visu les réalisations du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR). Ce projet vise à améliorer l’accès des populations résilientes aux infrastructures socio-économiques, de faciliter l’accès aux infrastructures routières, d’apporter l’appui à la relance économique et à l’autonomisation des femmes et des hommes à travers des activités génératrices de revenus.

Dans la commune de Boromo, Fara, et Siby, le PUDTR a fait des investissements. L’école primaire publique de Fara a bénéficié de d’un bloc de 3 salles plus un hall, un magasin, des toilettes. Cette école qui accueille des élèves déplacés internes voit sa capacité d’accueil augmentée avec l’aide du PUDTR.

Selon Fatimata Séré, représentante de la directrice de l’école, cet établissement qui accueillait plus de 50 élèves par classe a été désengorgé. « Avant ce n’était pas facile surtout en temps de chaleur, les classes étaient pleines. On a bénéficié de 3 salles qui nous ont permis de désengorger les classes. Les classes sont bien aérées et on se sent à l’aise », a-t-elle dit.

Le mise en œuvre du PUDTR s’accompagne par des mesures environnementales. D’où 50 pieds de plants sont prévus pour chaque site pour compenser la nature, nous indique, le responsable environnement du PUDTR, Issouf Sawadogo.

En plus des écoles, la commune de Fara a bénéficié également d’infrastructures routières, sanitaires et autres. Le village de Dakaye a eu un poste d’eau autonome qui soulage la souffrance des populations. L’association Yafama de Fara a bénéficié de l’aide du PUDTR en matériel et fonds de roulement pour la transformation et la commercialisation du riz local.

Aloys Ouango, PDS de la commune de Fara, salue l’avènement du PUDTR. « Nous avons eu jusqu’à 20 écoles normalisées, plus six complexes scolaires et des formations sanitaires en formation en construction. Nous avons bénéficié plus de 65 kilomètres de route. Également nous avons bénéficié de lampadaires sur plus de 5 kilomètres », a-t-il cité.

La ville de Poura est parsemée de lampadaires solaires grâce au PUDTR. Le village de Darsalam issu de la même commune a bénéficié d’infrastructure scolaire en plus d’une piste rurale. « Sous le hall nous avons des tableaux qui permettent aux enfants de réviser dans les après-midi avant l’heure de la reprise. La construction est adaptée, c’est bien aérée », a indiqué Guel Andréa, la Directrice de l’école.

Dans la commune de Siby, ce sont des pistes rurales mécanisées, le lycée départemental et le CSPS qui sont réalisés. La piste rurale Siby-Souho-Sécaco longue de 13, 05 kilomètres et la piste rurale Kalembouly-Bitiako longue de 1, 99 kilomètre en sont des exemples.

En plus Siby a bénéficié des lampadaires solaires et bien d’autres infrastructures connexes. Traoré Denis, président de la délégation spéciale de Siby a indiqué que la commune de Siby accueille un important taux de déplacés internes avec des répercutions sur les services sociaux de base. Ces différentes réalisations viennent compenser le manque et améliorer les conditions de vie et de travail.

Dans la ville de Boromo, le PUDTR a soutenu des associations qui exercent des Activités génératrices de revenus (AGR). Par exemple l’Association solidarité et développement communautaire de Boromo, l’Association Nongtaaba des couturiers de Boromo ont reçu du matériel, de la formation et aussi des fonds de roulement.

Le PUDTR a en plus fait des investissements dans des infrastructures sanitaires, scolaires, dans la commune de Boromo. D’où la reconnaissance de SIEBO Seremé, infirmier chef du CSPS de Boromo normalisé par le PUDTR. « Le cadre de vie s’est amélioré. Parce que l’ancienne maternité ne répondait pas trop à nos attentes, mais actuellement les prestataires sont dans les conditions qu’il faut.

Les usagers apprécient également ce qui a été fait comme réalisation. Avant on avait un bâtiment qui pouvait recevoir juste 6 femmes qui venait d’accoucher ; actuellement nous sommes à plus de 10 lits. Il y a également du matériel qu’on a reçu qu’on n’avait pas avant et ça améliore la prise en charge des patients », a-t-il exprimé.

Aussi, des Pistes rurales, de l’éclairage public, 6 formages, le curage de 5 km de caniveau, la distribution des vivres aux vulnérables et déplacés internes, autant de réalisations, dont Bamogo Esaïe, PDS de la commune de Boromo enthousiasmé apprécie. « J’avoue que c’est vraiment beaucoup de réalisations. Le PUDTR, c’est l’un de nos plus grands partenaires actuellement ».

Jean Robert Robert, chef d’antenne PUDTR Boucle du Mouhoun a souligné que c’est un investissement de 27 684 978 464 FCFA que le PUDTR a fait dans la région de la boucle du Mouhoun.

Plus de 400 salles de classe entièrement équipées de tables mais aussi de lumière, 26 CSPS normalisés, environ 200 km de pistes rurales, environ 65 km de caniveaux curés, des lampadaires installés sur 50 kilomètres dans les villes de la zone d’intervention du projet de la région, 57 hectares de bas-fonds réalisés pour la production maraîchère notamment dans la commune de Yaba et de Lankoué, 27 associations accompagnées financièrement, formées et équipées…

