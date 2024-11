Éducation préscolaire : L’ONG Res Publica offre une maternelle à la Commune de Nazoanga

publicite

L’ONG Res Publica a procédé le vendredi 22 novembre 2024 à l’inauguration du Centre d’éveil et d’éducation préscolaire de Nazoanga à Nanoro dans le Boulkiemdé. La cérémonie d’inauguration de l’infrastructure offerte par l’ONG Res Publica a été présidée par la Haut-Commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou. Plusieurs autorités coutumières religieuses ainsi que la grande majorité des ressortissants de Nazoanga et environnants ne se sont pas faits conter l’événement.

C’est un Centre d’éveil et d’éducation préscolaire bâti à l’intérieur d’une propriété de 2 ha à de Nazoanga. Il accueille déjà 147 enfants de 3 à 5 ans dans 3 classes équipées et décorées de jeux pédagogiques et de nombreux jeux extérieurs.

Cela, a indiqué Françoise Perrin, présidente de l’ONG Res Publica, c’est pour “permettre aux enfants de se détendre et de s’amuser”. À l’en croire, le personnel est déjà au complet avec “trois éducateurs affectés par l’État, 2 aides monitrices, 2 cuisinières et un gardien“.

Le joyau qui s’inaugure dans la commune de Nazoanga dans la province du Boulkiemdé a été offert par le couple Françoise et Jean-Claude Perrin fondateur de l’ONG Res publica. Il a coûté 150 millions de Francs CFA à l’ONG. Un don qui enlève une épine dans le pied de l’État.

En effet, selon Boureima Ouédraogo, Directeur Provincial de l’éducation Préscolaire, Primaire et non Formelle du Boulkiemdé, le taux de préscolarisation est d’à peine 7 % au Burkina Faso. Aussi, cette réalisation vient à point nommé, ce d’autant plus que “les premières autorités du pays militent pour l’amélioration du préscolaire à travers le relèvement du taux de préscolarisation”.

Mme le Haut-Commissaire, Salimata Ouédraogo/Sanou, ne dira pas le contraire. “Aujourd’hui, nous sommes à Nazoanga pour inaugurer le cinquième centre d’éveil et d’éducation préscolaire que Res Publica a réalisé au profit de nos populations.

Nous disons merci à cette ONG, un partenaire de longue date dont les actions viennent une fois de plus renforcer ce que l’État fait sur le terrain. Cette action entre dans le cadre de la vision du gouvernement qui veut augmenter le taux d’admission dans les préscolaires”, a signifié Salimata Ouédraogo/Sanou.

L’ONG Res Publica est dans le développement, la promotion de l’éducation de la Santé au Burkina depuis 25 ans. L’ONG selon Françoise Perrin a construit plus d’une centaine d’établissements éducatifs (écoles, collèges, maternelles) soit plus de 1000 salles de classe au Burkina Faso.

L’ONG accompagne également des élèves dans leur scolarisation jusqu’à l’obtention de leur baccalauréat et souvent au-delà. La collaboration avec l’État pour soutenir l’éducation et le développement ne va pas s’arrêter en si bon chemin, promet pour terminer Françoise Perrin. Les habitants de Nazoanga avant de laisser les donateurs se retirer après la cérémonie, leur ont remis de nombreux présents en guise de reconnaissance.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

