Bobo-Dioulasso : Le Gouvernement et le Secteur Privé se rencontrent pour la 21ème fois

La cérémonie officielle d’ouverture de la 21ème édition de la Rencontre nationale Gouvernement-Secteur Privé, s’est tenue le vendredi 22 novembre 2024, à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre est un événement majeur dans le cadre du dialogue continu entre l’État et les acteurs économiques privés du Burkina Faso.

Présidée par le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, en présence du ministre en charge de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, de plusieurs autres membres du gouvernement et des acteurs économiques, cette rencontre se tient sous le thème central « Contribution des investisseurs nationaux dans les initiatives endogènes de développement et de consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso ».

Le ministre Serge Poda a souligné le contexte sécuritaire que traverse le Burkina Faso, marqué par des attaques terroristes récurrentes qui affectent à la fois les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les civils.

Ce climat de violence a conduit à des pertes humaines importantes et à de massifs déplacements de populations. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de ces attaques.

Le ministre a salué la résilience des acteurs du secteur privé, qui, malgré ces défis, continuent de s’engager pleinement dans le processus de développement économique du pays.

Une dynamique de partenariat renforcée

La rencontre de Bobo-Dioulasso se tient dans un contexte de diversification des partenariats économiques, notamment grâce à l’implication croissante de l’Alliance des États du Sahel (AES), dont les ministres en charge du commerce se sont récemment réunis à Bamako pour renforcer la coopération entre les pays du Sahel.

Le ministre a également salué la forte participation des hommes d’affaires burkinabè aux 8èmes Journées Économiques du Burkina Faso en Russie, en octobre dernier.

Le thème principal de cette rencontre, qui se décline en plusieurs sous-thèmes, aborde des questions cruciales pour le développement du pays. Parmi les axes de discussion figurent : l’actionnariat populaire et le financement des initiatives de développement, le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des initiatives agropastorales et halieutiques, ainsi que la promotion de la transformation locale. Un autre sujet majeur est le rôle de l’État dans la relance économique, en particulier dans les zones confrontées à de graves défis sécuritaires.

Le Premier ministre a rassuré les acteurs économiques que le gouvernement a pris des mesures audacieuses pour soutenir la transformation structurelle de l’économie burkinabè à travers le Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement (PASD), un programme ambitieux visant à refonder l’État, améliorer la gouvernance, et renforcer la souveraineté économique du pays. Le secteur privé est ainsi appelé à jouer un rôle clé dans ce processus.

Un cadre de concertation renforcé

Le ministre Serge Poda a également souligné l’importance des réformes structurelles en cours et des nouvelles instances créées pour renforcer le dialogue entre l’État et le secteur privé. Le décret du 29 juillet 2024 a ainsi institué le Cadre de Concertation Public-Privé (CC-PP), comprenant plusieurs organes dont les Concertations Régionales et Sectorielles, ainsi que la Rencontre Nationale, point culminant de ce dispositif. Ce cadre vise à établir un dialogue plus direct et efficace pour répondre aux préoccupations des entrepreneurs et à mieux coordonner les actions de développement.

Perspectives et attentes

Les résultats attendus de cette 21ème édition de la Rencontre Nationale incluent des propositions concrètes pour améliorer le climat des affaires et des réformes en vue de renforcer la compétitivité du secteur privé.

Des panels animés par des experts et des responsables gouvernementaux se pencheront sur les sous-thèmes spécifiques et permettront d’élaborer des recommandations pour le développement durable du Burkina Faso. Le gouvernement, pour sa part, a réaffirmé son engagement à créer un environnement propice à l’éclosion d’un secteur privé dynamique et compétitif, moteur de la croissance économique inclusive.

A la clôture de cette importante rencontre, un rapport général sera présenté, accompagné d’une matrice des recommandations, pour assurer un suivi efficace et mettre en œuvre les actions nécessaires à la consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

