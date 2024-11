publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la tenue de la troisième édition des trophées du livre « Plumes d’or » prévue pour le vendredi 29 novembre 2024, le commissariat général a tenu un point de presse le samedi 23 novembre 2024 à Ouagadougou. Il s’est agi de donner les derniers réglages de la présente édition.

La suite après cette publicité

La 3e édition de la cérémonie des trophées du livre « Plumes d’or » aura lieu le vendredi 29 novembre 2024 au CENASA sous le thème « Résilience ». La cérémonie consistera à des remises de trophées, des ateliers d’écritures, des prestations d’artistes et un défilé de mode.

Youssouf Ouédraogo, commissaire général des « Plumes d’or » a rappelé que c’est un évènement qui vise à mettre en lumière les écrivains africains. Cette cérémonie de distinction des auteurs du livre est une biennale.

Egalement, il a indiqué qu’en plus des trophées de distinction, un clin d’œil sera fait pour rendre un hommage aux écrivains qui ont marqué l’histoire de la littérature burkinabè et africaine. Il s’agit, entre autres, de Nazi Boni, Patrick G. Ilboudo et Bernadette Tiendrébéogo.

Cependant, il a précisé que la tenue de la table ronde a été reportée à la 4e édition. « Pour cette année, nous avons fait un clin d’œil aux auteurs en herbe en instituant une activité que nous avons appelé jeunes talents africains du livre. C’est une activité qui consiste à ce que les jeunes auteurs qui n’ont pas encore publiés postulent avec des textes », a précisé Youssouf Ouédraogo.

A une semaine de l’évènement, Oumarou Ouédraogo, commissaire chargé des jurys et des prix, a précisé que les différents travaux sont bouclés. Il a dévoilé la liste des différents nominés. Ainsi, dans la catégorie Plume d’or, Elisé Sorgho avec « le bout du tunnel et le fils prodigue », Etienne Nicolas Kiba avec son œuvre « Moi, la sorcière et Elimane » et enfin Régis Kévin Bakyono avec « la signature et si la victime devenait juge ! » sont les nommés.

En rappel, pour cette troisième édition, le commissariat général des « plumes d’or » a enregistré 61 candidatures dont 08 dans la catégorie PLUME D’OR, 10 dans la catégorie Poésie, 18 dans la catégorie Roman, 07 dans la catégorie nouvelle, 04 dans la catégorie Conte, 05 dans la catégorie Meilleur jeune écrivain, 05 dans la catégorie Meilleure révélation littéraire et 04 dans la catégorie Meilleure parution littéraire féminine.

La liste complète des nommés ici👇👇👇

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite