Lutte contre la pollution : Les bénéficiaires du 4e appel à projets PGPC/REDD+ reçoivent leur financement

Le fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) a organisé une cérémonie conjointe de remise de conventions de financement, de subventions et de matériels au profit des bénéficiaires des appels à projets du FIE, du PGPC/REDD+ et aux acteurs institutionnels. La cérémonie a eu lieu le jeudi 12 décembre 2024 à Ouagadougou sous la présidence de Roger Baro, ministre en charge de l’environnement.

Il y a de cela une année, le fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) lançait le 4e appel à projets sur la lutte contre les déchets plastiques. Cet appel à projet vise à renforcer le taux de valorisation des déchets plastiques au Burkina Faso et améliorer la part des alternatives au plastique sur le marché national.

Le directeur général du Fonds d’intervention pour l’environnement Delwendé Davy NANEMA a fait savoir que l’appel à projet 4 du FIE est entièrement financé par les ressources propres de l’Etat burkinabè à travers la taxe sur les emballages et sachets plastiques.

« Le code des impôts adopté le 20 décembre 2017 par l’Assemblée Nationale, une taxe sur les emballages et sachets plastiques (homologués et exemptés). Il est imposé un taux de 5% sur la valeur ajoutée à l’importation et à la fabrication des emballages et sachets plastiques.

Une partie de cette taxe est reversée au Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) en vue de financer les activités de collecte, de tri, de transport et de recyclage des déchets plastiques et de rechercher des solutions alternatives au plastique. Les fonds alloués à l’appel à projet 4 du FIE proviennent des recettes collectées de 2017 à 2023 », a-t-il détaillé.

Le directeur général du Fonds d’intervention pour l’environnement développe plus loin qu’à la clôture de la réception des dossiers, le Fonds d’intervention pour l’environnement a reçu cent soixante-dix-sept candidatures qui ont été traitées, rassure-t-il, avec rigueur et professionnalisme. Au terme donc du processus, dix-sept projets ont été retenus, dont douze projets dans le domaine du recyclage des déchets plastiques et cinq projets orientés vers le développement des alternatifs au plastique.

Le ministre en charge de l’environnement Roger Baro, a salué la tenue de cette cérémonie dont les bienfaits qui en découleront seront innombrables au profit du Burkina Faso.

« L’appel à projets 4 du FIE permettra de créer environ 1211 emplois verts directs, dont 372 hommes et 839 femmes, 194 PDI et 28 personnes vivant avec un handicap. Il permettra également de renforcer les capacités de plus de 2500 acteurs et de sensibiliser environ 400 000 personnes. En termes de création de richesses, il sera collecté et recyclé environ 11 000 tonnes de déchets plastiques et la production de plus de 16 000 000 d’emballages alternatifs au plastique », a-t-il développé.

« Je tiens à rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, un accent particulier sera mis sur l’implication des couches vulnérables de notre société et une prise en compte conséquente du genre », a ajouté plus loin, le ministre Roger Baro.

Dans le cadre du projet de gestion durable des paysages communaux pour la redd+ (PGPC/REDD+), il a été acquis sept véhicules dont cinq Pick-ups et deux stations wagons d’une valeur globale de de 270 805 059 Franc CFA. Trois GPS RTK de grande précision, deux GPS mobiles post traitement et dix GPS GARMIN, d’une valeur globale de 146 520 005 Francs CFA.

Du matériel informatique, péri-informatique, bureautique et des accessoires d’une valeur globale de 63 256 500 FCFA, composé de : vingt-huit ordinateurs portables, quatorze ordinateurs de bureau, dix imprimantes, cinq Scanners, un Vidéoprojecteur, un Camescope et un appareil photo.

Les bénéficiaires sont constitués de personnes morales du secteur privé, d’associations, de coopératives et de structures de recherches… Certains ont également reçu des chèques de financement et des conventions.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

