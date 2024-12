Grand Prix ACTIF 2024 : Antoine Yaogo est le super lauréat de la 4e édition

publicite

Le samedi 14 décembre 2024 à Ouagadougou s’est tenue à Ouagadougou, la 4e édition du Grand Prix Actif 2024. Antoine Yaogo, traducteur dans la catégorie Français-Mooré, a été sacré super lauréat ACTIF de cette édition.

Initié en 2021, le Grand Prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation au Faso en abrégé « Grand Prix Actif» célèbre l’excellence des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs.

Pour cette année, c’est le journaliste Antoine Yaogo dans la catégorie Français-Mooré qui repart avec le super prix ACTIF 2024. Son prix est composé d’une moto, de trois pagnes traditionnels, de savons, d’une attestation de mérite et une enveloppe.

A écouter Amadé Adama Soro, promoteur du Grand Prix Actif, cette initiative participe à la formation des traducteurs. « Les traducteurs sont des bâtisseurs des ponts culturels, des ponts civilisationnels entre les différents peuples. Sans donc ses médiateurs, il est difficile pour les uns et les autres de se comprendre, de pouvoir tisser des liens fraternels, des liens commerciaux, des liens amicaux entre les gens », a-t-il indiqué.

Lauréat du Super Prix Actif 2024, Antoine Yaogo s’est réjouit de sa victoire et a invité toutes les bonnes volontés à soutenir l’initiative pour plus de visibilité. « Sur une centaine de personnes si on vous dit que c’est vous le lauréat, le sentiment est indescriptible. C’est de les féliciter et demander à tous ceux qui peuvent accompagner ACTIF pour que ce prix soit vraiment valorisé »,a -t-il souligné.

Aboubacar Zida Sid-Naaba, représentant les parrains a félicité le progrès enregistré et fonde l’espoir de voir des innovations futures pour les éditions à venir. « Aujourd’hui nous pouvons dire que l’initiative prend de l’ampleur et d’ici la 5e édition vous constaterez qu’il y aura beaucoup d’innovations . Plusieurs innovations viendront avec la 5e édition. Avec les éditions à venir d’autres personnes venues des quatre coins du monde pourront prendre part à la compétition », a-t-il laissé entendre.

La 4e édition a vu la participation des compétiteurs en langues nationales telles le mooré, le dioula, le goulmatchéma, le kassena et en langues étrangères telles le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Les autres candidats ont tous chacun reparti avec une attestation de mérite, trois pagnes traditionnels et une enveloppe. Des attestations de reconnaissance ont été également décernés aux partenaires.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

