Burkina Faso : C’est parti pour la 4e édition du prix international de la traduction 

Les membres du comité d’organisation de la 4e édition du grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso (ACTIF-2024) ont animé une conférence de presse le lundi 05 août 2024 à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de l’édition de cette année. Des prix spéciaux et un prix officiel sont à remporter.

C’est par voie de presse que le comité d’organisation du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso a procédé au lancement officiel de l’édition de 2024.

Porté par l’Association des Communicateurs, des Traducteurs et des Innovations du Faso (ACTIF), ce concours vise à rendre hommage aux hommes et femmes œuvrant dans le domaine de l’interprétation et de la traduction au Burkina Faso. Ce concours est constitué de deux catégories de langues à savoir les langues nationales et des langues internationales.

Pour ce qui est de la catégorie 1, elle concerne les langues nationales à savoir le mooré, le dioula, le fulfulde, le gulmancema, et les différents dialectes de la langue gurunsi, et le bissa. Quant à la catégorie 2, elle regroupe les langues internationales comme l’anglais, l’arabe, le turc, le chinois plus l’espagnol.

Selon le comité d’organisation, cette édition 2024 se verra une étape de régionalisation, s’en suivra l’étape de l’administration des épreuves, la proclamation des résultats et la cérémonie des prix.

« Le premier rendez-vous c’est l’administration des épreuves écrites et orales qui se fera le jeudi 31 octobre 2024 au complexe scolaire la dignité à Ouagadougou, le deuxième rendez-vous est celui du 30 novembre 2024 consacré à la proclamation des résultats et le dernier rendez-vous sera la cérémonie officielle de remise de prix qui est prévue pour le vendredi 6 décembre 2024 », a expliqué Yacouba Jacob Barry, président du comité d’organisation.

Pour le président de l’association, Adama Amadé Soro, la traduction requiert un certain nombre d’habiletés notoires par excellence d’où l’élargissement du champ d’action du concours en 2023 avec l’introduction du volet communication et de l’innovation.

« La traduction par excellence est un métier qui requiert des habilités notoires en matière de communication et une dose assez poussée d’innovation, c’est pourquoi nous avons jugé bon d’inclure le volet communication et l’innovation en 2023 », a-t-il exprimé.

En rappel, le grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso a été initié en 2021 par l’Association des Communicateurs, des Traducteurs et des Innovations du Faso (ACTIF) pour ambition d’encourager et de célébrer les hommes et les femmes qui interviennent dans le domaine de la traduction et de l’interprétation.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

