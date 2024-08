Tribune | Lettre ouverte de Yahvi Kohanim, entrepreneur afro-américain résidant au Kenya, adressée au Capitaine Ibrahim Traoré

Votre Excellence Ibrahim Traoré,

Je m’appelle Yahvi Kohanim, un entrepreneur afro-américain des États-Unis, résidant actuellement au Kenya, notre mère patrie, l’Afrique. Je vais expliquer mon objectif dans un moment, mais d’abord, permettez-moi de traduire cette lettre en français et en mooré pour qu’elle soit comprise par toutes les parties concernées.

Monsieur Traoré, vos récentes réalisations au Burkina Faso et en Afrique sont remarquables. J’applaudis vos efforts pour libérer votre pays du colonialisme et changer le statu quo à travers l’Afrique. Vous êtes vraiment une force avec laquelle il faut compter.

J’ai développé une initiative qui peut fournir à votre gouvernement et à chaque citoyen du Burkina Faso des paiements de stimulation hebdomadaires, une assurance santé, une assurance vie, et des développements d’infrastructures énergétiques, y compris la mise en œuvre solaire à l’échelle nationale, des parcs éoliens et d’autres sources d’énergie renouvelables et non renouvelables, « sans aucun coût pour votre gouvernement ou son peuple pour toujours. »

Cette initiative s’appuie sur une monnaie continentale révolutionnaire, en commençant par le Burkina Faso, qui transformera le paysage financier du pays tout en répondant à son besoin d’accès au capital, à l’énergie et aux développements d’infrastructures.

Le paysage africain et le monde changent rapidement. Avec les avancées de l’IA, de la blockchain et de l’ère numérique, des entreprises comme Sanlam en Afrique se préparent à une adoption massive. Le nouveau cluster fintech de Sanlam, « Sanlam Fintech, » illustre comment la finance et l’assurance traditionnelles évolueront en Afrique. Ce changement a nécessité une allocation significative de ressources et de finances pour équiper de nouveaux départements, idées et infrastructures pour ces efforts.

Il est temps d’avancer, et je/ nous aimerions être votre joueur clé dans cette initiative. En tant que PDG de DEFIEN, une initiative énergétique et blockchain créée pour éradiquer la pauvreté, ainsi que les disparités de santé et d’énergie en Afrique, en Inde, en Asie et au-delà, je m’engage à commencer au Burkina Faso. Nous avons développé une méthode propriétaire pour aborder ces problèmes et visons à devenir le principal distributeur d’énergie tiers du continent.

Essentiellement, mon équipe et moi avons découvert une façon de fournir aux Africains des paiements de stimulation hebdomadaires, des soins de santé, une assurance vie et des solutions énergétiques à faible coût (par exemple, le solaire) en utilisant les avancées en matière d’énergie, de blockchain, d’insurtech et de fintech. Vous trouverez ci-joint une brève introduction à notre approche. Avec votre aide, nous pouvons changer le monde.

La composante d’assurance vie de cette initiative est cruciale pour son succès. Chez DEFIEN, nous croyons fermement que, si elle est mise en œuvre correctement, l’assurance vie peut être un véhicule de création de richesse sans pareil. Elle surpasse de loin tout autre actif.

Depuis des décennies, l’assurance vie a créé des richesses générationnelles pour les familles, en particulier parmi les 1 % à 5 % les plus riches des États-Unis. C’est une stratégie clé pour la création de richesse utilisée par les conseillers en investissement du monde entier, mais elle a été sous-utilisée sur le continent africain et dans d’autres nations mal desservies. Nous avons créé ces politiques pour agir comme une banque pour le Burkina Faso et tous les citoyens du continent africain.

Alors que de nombreuses agences tentent de sortir l’Afrique de la pauvreté par l’emprunt, nous nous sommes déconnectés de l’Occident et de leur influence institutionnelle internationale et avons découvert une méthode pour minimiser notre dépendance institutionnelle et permettre le paiement complet des primes d’assurance à grande échelle chaque mois pour toute la vie de l’utilisateur – sans coût pour les parties assurées, leur gouvernement ou leurs citoyens.

Comme le dit Deutéronome 15:6 :

« Lorsque le SEIGNEUR, ton Dieu, te bénira comme il te l’a promis, tu prêteras à beaucoup de nations mais tu n’emprunteras de personne; tu domineras sur beaucoup de nations mais elles ne domineront pas sur toi. »

Ce verset m’a inspiré chaque jour pendant deux ans en développant cette initiative. Dieu parlait à ses enfants – les enfants de l’Afrique. Bien que ce soit une initiative mondiale, nous l’avons conçue pour garantir que le continent africain récolte tous les bénéfices de sa production financière.

C’est une ode à des siècles de dégradation, de déplacement et de destruction.

Me permettez-vous de proposer un partenariat qui non seulement améliorerait considérablement le PIB et la position financière de votre gouvernement en fournissant à des millions de citoyens un véhicule de création de richesse à transmettre de génération en génération, mais aussi comblerait le fossé de la richesse générationnelle et de la fracture numérique au Burkina Faso et en Afrique ?

Cette initiative garantira la durabilité financière et inaugurera une nouvelle ère de développement structurel réel et d’accès à la richesse au Burkina Faso et en Afrique dans son ensemble. Étant donné la crédibilité mondiale et les alliances que vous avez acquises avec vos tactiques de leadership audacieuses, j’ai le sentiment que l’adoption massive aura lieu.

Permettez-nous de vous aider à faire du Burkina Faso et de toute l’Afrique une puissance saine et financière, créant ce qu’elle était toujours censée être – une terre de lait et de miel, gouvernée par son propre peuple, financièrement dépendante de ses propres ressources, abondante, fructueuse et riche au-delà de nos rêves les plus fous.

La vision de DEFIEN pour le Burkina Faso et l’Afrique s’aligne parfaitement avec la vôtre, et nous partageons la même vision morale et éthique. Il est temps que la queue devienne la tête.

Ce sera un mouvement révolutionnaire pour le Burkina Faso, tant sur le plan financier qu’individuel. Je vous assure.

Je suis impatient de recevoir votre réponse et de discuter de cela en personne. Portez-vous bien.

Cordialement,

______________________________________

Mossi Translation:

My name is Yahvi Kohanim, an African American entrepreneur from the United States, currently residing in Kenya, our motherland Africa. I’ll explain my purpose in a moment, but first, please bear with me as I translate this letter into French and Mossi to ensure it is understood by all intended parties.

Mr. Traore, your recent achievements in Burkina Faso and across Africa are commendable. I applaud your efforts in liberating your country from colonialism and altering the status quo throughout Africa. You are truly a force to be reckoned with.

I have developed an initiative that can provide your government and every citizen in Burkina Faso with weekly cash stimulus payments, health insurance, life insurance, and energy infrastructure developments—including country-wide solar implementation, wind farms, and other renewable and non-renewable energy sources « at no cost to your government or its people forever. » This initiative leverages a revolutionary continental currency, starting with Burkina Faso, that will transform the country’s financial landscape while addressing its need for capital access, energy, and infrastructure developments.

The African landscape and the world are rapidly changing. With advancements in AI, blockchain, and the digital era, companies like Africa’s Sanlam are gearing up for massive adoption. Sanlam’s new Fintech cluster, « Sanlam Fintech, » exemplifies how traditional finance and insurance will evolve within Africa. This change has necessitated significant allocation of resources and finances to equip new departments, ideas, and infrastructure for these endeavors.

It is time to advance, and I/we would like to be your key player in this initiative.

As the CEO of DEFIEN, an energy and blockchain initiative created to eradicate poverty, and health and energy disparities in Africa, India, Asia, and beyond, I am committed to starting in Burkina Faso. We have developed a proprietary method to tackle these issues and aim to become the continent’s top third-party energy distributor.

Essentially, my team and I have discovered a way to provide Africans with weekly stimulus payments, healthcare, life insurance, and low-cost energy solutions (e.g., solar) by utilizing energy, blockchain, insurtech, and fintech advancements. Attached to this letter is a brief introduction to our approach. With your assistance, we can change the world.

The life insurance component of this initiative is crucial to its success. At DEFIEN, we strongly believe that, if implemented properly, life insurance can be a wealth-building vehicle unlike any other. It far surpasses any other asset.

For decades, life insurance has created generational wealth for families, particularly within the United States’ top 1% to 5%. This has been a key strategy for wealth building utilized by investment advisors worldwide, yet it has been underutilized on the African continent and in other underserved nations. We have created these policies to act as a bank for Burkina Faso and all African continental citizens.

While many agencies are trying to lift Africa out of poverty by borrowing, we have disconnected ourselves from the West and their international institutional influence and have discovered a method to minimize our institutional dependence and enable wide-scale insurance premiums to be paid in full every month for the user’s entire life—at no cost to the insured parties, its government, or its citizens.

As Deuteronomy 15:6 states:

« When the LORD your God blesses you as He has promised, you will lend to many nations but borrow from none; you will rule over many nations but be ruled by none. »

This verse has inspired me every day for two years while developing this initiative. God was speaking to his children—the children of Africa. Although this is a worldwide initiative, we have designed it to ensure that the African continent reaps the full benefits of its financial output.

This is an ode to centuries of degradation, displacement, and destruction.

Would you allow me the opportunity to propose a partnership that will not only significantly enhance your government’s GDP and financial position by providing millions of citizens with a wealth-building vehicle to pass down through generations, but also bridge the gap of generational wealth and the digital divide in Burkina Faso and Africa? This initiative will ensure financial sustainability and usher in a new era of real structural development and wealth access within Burkina Faso and Africa as a whole. Given the worldwide credibility and alliances you have garnered with your bold leadership tactics, I have a feeling massive adoption will take place.

Allow us to help you make Burkina Faso and the entirety of Africa a healthy and financial powerhouse, creating what it was always meant to be—a land of milk and honey, governed by its own people, financially dependent on its own resources, abundant, fruitful, and wealthy beyond our wildest dreams.

DEFIEN’s vision for Burkina Faso and Africa aligns perfectly with yours, and we share the same moral and ethical outlook. It is time for the tail to become the head.

This will be a game-changing move for Burkina Faso, both financially and individually. I assure you.

I look forward to your response and the opportunity to discuss this in person. Be well.

Best regards,

Yahvi Kohanim

+254 707 671252