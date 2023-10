3e édition du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso : les inscriptions officiellement lancées !

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 3e édition du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso a été officiellement lancée ce samedi 30 septembre 2023 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

La suite après cette publicité

Le Grand prix international de traduction et d’interprétation de Ouagadougou, initialement organisé par le Cabinet international de traduction d’étude, de formation, de communication et d’interprétation (CITEFCI), devient le Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso.

Il est désormais organisé en collaboration avec l’Association des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs du Faso (ACTIF), avec la caution morale d’El Hadj Aboubacar Sidnaba Zida, Président directeur général (PDG) du groupe Savane médias.

Pour la 3e édition du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso, le promoteur et président de l’ACTIF, Amadé Adama Soro, a rassuré que le principe du concours à travers l’administration des épreuves orales et écrites est toujours de mise pour départager les différents candidats aux palmarès officiels, même s’il a fait cas d’innovation.

« Une nouveauté a été introduite à travers l’adoption de prix spéciaux dans le domaine de la communication et de l’innovation. Il s’agit concrètement de primer des acteurs burkinabè et étrangers qui se seraient illustrés dans les domaines de la communication et de l’innovation », a-t-il expliqué.

Principe de la compétition

« Nous avons deux catégories de langues. La première catégorie, c’est la catégorie de langues nationales : le mooré, le dioula, le fulfudé, le bissa, le gourmantchema et le gourounsi. La deuxième catégorie, ce sont les langues internationales : l’anglais, l’allemand, l’arabe, le turc et le chinois.

Ceux qui ont opté pour la 1re catégorie, il y a un texte en français, commun à tout le monde ; chacun doit traduire vers la langue qu’il a choisie. Pour ceux de la 2e catégorie, c’est aussi un texte en français que ces personnes vont traduire vers la langue de leur choix », a davantage détaillé Amadé Adama Soro.

L’objectif de la compétition étant la valorisation et la promotion des langues nationales, « on a voulu que le super lauréat, qui aurait totalisé le plus de points dans les différentes combinaisons, soit parmi les compétiteurs en langues nationales », a dit M. Soro. Cette conférence de presse est synonyme de lancement officiel des épreuves de l’édition. Tout désireux de prendre part à la compétition a un mois pour s’inscrire avant le début des épreuves prévu pour le 31 octobre 2023, a rappelé Adama Soro.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite