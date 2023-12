3e Grand prix international de la communication, de la traduction (ACTIF) : Aboubacar Boli de la RTB sacré lauréat

publicite

La 3e édition du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso, prix Actif 2023, a récompensé des communicateurs et interprètes qui se sont illustrés au cours de l’année, le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou.

Pour la 3ème édition du Grand prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso (ACTIF), le comité d’organisation a décidé à reconnaitre les mérites d’acteurs publics et privés qui se sont illustrés dans le domaine de la communication et de l’Innovation. Pour les prix officiels, ils ont cinq lauréats dans différentes combinaisons linguistiques à être primés.

Selon le palmarès, Amidou Zoromé est lauréat dans la catégorie « Français Arabe »; W. Philémon Zongo lauréat de la catégorie « Français- Mooré »; Abidina- Ouédraogo dans la catégorie « Français-Anglais »; Haïdara Ouédraogo dans la catégorie « Français- Allemand et Boubacar Boli dans la catégorie « Français-fulfuldé ».

D’ailleurs, Boubacar Boli, journaliste de langue nationale à la Radiotélévision du Burkina (RTB) a été sacré super lauréat de cette compétition. Il a reçu une moto, une enveloppe et des gadgets de la part des organisateurs du Prix ACTIF.

Pour Amadé Adama SORO, Président de l’ACTIF, Promoteur du Grand Prix ACTIF, cette 3e édition est une édition de confirmation. « Après les deux premières éditions, on s’est rendu compte qu’il y a de l’engouement qui s’est développé autour de cette activité. Nous sommes fiers du résultat auquel nous avons abouti », a-t-il laissé entendre.

Cette 3ème édition, placée sous le thème « Défis sécuritaires au Sahel : contribution des Communicateurs, des Traducteurs et des Innovateurs du Faso », interroge le rôle et la contribution des acteurs de la traduction et de l’interprétation et de l’innovation dans les actions de reconquête du territoire national.

Valoriser les langues nationales et s’ouvrir aux langues des autres, c’est répondre à l’appel du célèbre historien burkinabè Joseph Ki-Zerbo, qui invitait les Africains à être avant d’avoir, a cité Moussa Dicko, chargé de mission, représentant du Ministre de la culture, patron de la cérémonie.

D’abord porté par le Cabinet International de Traduction, d’Études, de Formation, de Communication et d’Interprétation (CITEFCI), le Grand prix international de la Communication, de la Traduction et de l’Innovation du Faso est désormais placé sous la houlette de l’Association des Communicateurs, des Traducteurs et des Innovateurs du Faso (ACTIF).

Cette évolution tient à la volonté des initiateurs du projet d’opter pour plus de professionnalisme, d’efficience et de pérennité et qui ambitionne de faire du Burkina Faso une plaque tournante de l’activité de traduction et de ses domaines connexes comme la communication et l’innovation en Afrique.

Akim KY

Burkina 24

