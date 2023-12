Ouagadougou : L’Association « NAMALGUE de Ouidi » veut s’attaquer aux maux de son quartier

publicite

L’Association NAMALGUE de Ouidi, à l’occasion d’une conférence de presse de lancement officiel de ses activités, a davantage fait connaître ses secteurs d’intervention. C’était le samedi 16 décembre 2023 au sein de la paroisse Notre Dame de Kologh-Naaba de Ouagadougou.

Face à la prolifération anarchique des magasins et entrepôts, l’obstruction désordonnée et irrationnelle des voies ou encore la transformation d’habitations en dépotoir de ferrailles dans le quartier Ouidi, dans l’arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, un groupe de résidents a décidé de se réunir au sein de l’association « NAMALGUE de Ouidi ».

Pour Kiswendé Kévin Zoungrana, président de cette association, il faut battre le fer pendant qu’il est encore chaud. Ainsi donc, l’association entend, en promouvant la cohésion sociale et le vivre-ensemble, mettre en place une veille citoyenne ; faire de la sensibilisation, de l’éducation et former des jeunes.

Au titre de l’année 2024, a fait savoir Kiswendé Kévin Zoungrana, l’association s’est donnée pour priorité de restaurer le statut de zone d’habitation de Ouidi, d’assainir et de sécuriser le quartier et de resserrer les liens entre les résidents.

Phakek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

