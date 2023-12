Liptako-Gourma : Les leaders traditionnels, coutumiers et religieux lancent un appel solennel à l’unité, à la solidarité et à l’action collective

publicite

0 Partages Partager Twitter

La rencontre des leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma a refermé ses portes le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou, lors d’une cérémonie de clôture empreinte d’émotion et de résolution.

La suite après cette publicité

Réunis autour du thème « Comment redynamiser les initiatives transfrontalières locales pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans un contexte d’insécurité ? », leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma ont échangé des idées, partagé leurs expériences et formulé des recommandations pour promouvoir la stabilité dans la région.

Dans son discours de clôture, Amirou Ousmane Dicko, Emir du Liptako, a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur engagement et leur contribution significative aux discussions. Il a souligné que la paix ne pourra se faire sans l’implication des communautés. « Ce que nous avons le plus retenu, c’est qu’il est impossible de ramener la paix sans les communautés. Il faut que la communauté puisse s’impliquer dans les solutions de sécurité. Chacun a oublié ce qu’il était en tant que communauté et il faut que chacun revienne aux sources », a-t-il affirmé.

L’Emir a, de plus, rappelé aux chefs coutumiers et religieux leurs rôles de gardiens, de protecteurs de la paix. « Nous sommes les gardiens et protecteurs de la paix et celle-ci repose sur nous. Nous devons travailler à convaincre ceux qui ont pris les armes, de revenir à la raison et à la maison », a-t-il déclaré.

« Appelons toutes nos communautés à cultiver et à renforcer l’unité, la solidarité, la fraternité, la tolérance, l’acceptation de nos différences, le dialogue, le pardon. Nous devons comprendre et accepter, qu’au-delà de nos différences sociales, nous avons une même patrie et nous avons le devoir de la protéger », a-t-il ajouté.

Les discussions ont mis en lumière la nécessité de redynamiser les initiatives transfrontalières locales. Les leaders se sont convenus de ce que la coopération entre les communautés des différentes frontières est essentielle pour contrer les menaces transfrontalières, telles que le terrorisme et le trafic illicite. Ils ont également souligné l’importance de l’éducation et de l’autonomisation des jeunes pour créer des opportunités et prévenir leur radicalisation.

Des recommandations concrètes ont été formulées, comprenant la mise en place de mécanismes de communication transfrontaliers, la création de comités de vigilance communautaires et le renforcement de la collaboration entre les forces de sécurité des pays voisins. Les participants ont en outre plaidé en faveur d’initiatives de développement économique et social visant à améliorer les conditions de vie des populations locales.

En conclusion, la cérémonie de clôture a été marquée par un appel solennel à l’unité, à la solidarité et à l’action collective. Les leaders traditionnels, coutumiers et religieux ont démontré leur engagement envers la construction d’un avenir pacifique pour le Liptako-Gourma, et les résultats de cette rencontre promettent de catalyser des changements positifs dans la région. Pour rappel, la rencontre a été officiellement ouverte le vendredi 15 décembre 2023.

Wendnekôta Gédéon Sango

Pour Burkina 24

Écouter l’article

publicite