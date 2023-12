Crise sécuritaire au Sahel : L’association des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma apporte sa contribution à la paix

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma (ACTR-LG) a animé une conférence de presse, le vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou. Il s’agissait de faire des propositions pour juguler la crise sécuritaire qui prévaut au Sahel.

La suite après cette publicité

Au regard du contexte sécuritaire, l’association des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma ( ACTR-LG) a formulé des recommandations afin de pallier à ce fléau. Il s’agit, entre autres, de développer des argumentaires pour lutter contre toutes formes d’extrémisme violent à travers la sensibilisation et des prêches, insister auprès des autorités gouvernementales de rendre disponibles les services sociaux de base et investir dans les autres secteurs pour mettre les populations en confiance dans une démarche de solidarité et de redevabilité des Etats.

Selon Ousmane-Amirou Dicko, Président de l’ACTR-LG, l’association se veut être un cadre permanent de consultation, de réflexion et d’action pour plus d’efficacité et d’impact des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma en matière de paix, de sécurité et développement aux côtés de l’alliance des Etats du sahel (AES) et leurs partenaires techniques et financiers.

Il a précisé que l’association se donne pour mission pour l’affirmation du statut des autorités coutumière, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma dans les stratégies et politiques nationales de la cohésion sociale, de la sécurité et le développement des Etats membres de l’alliance des états du sahel (AES).

« Le déficit de gouvernance et de développement explique en partie l’exacerbation de la crise multidimensionnelle dans le Liptako-Gourma.

Les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-Gourma dont les responsabilités sont engagées, peuvent d’avantages contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des solutions complémentaires de gestion de la crise sécuritaire dans le Liptako-Gourma », a déclaré Ousmane-Amirou Dicko.

En rappel, l’association des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du liptako-gourma (ATCR-LG) a été reconnue officiellement le 23 janvier 2023 et son siège est à Ouagadougou.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite