Liptako-Gourma : Création d’une association de leaders traditionnels, coutumiers et religieux pour la promotion de la paix

L’Autorité de Développement Intégré des États du Liptako-Gourma (ALG) a lancé la 1re édition de la rencontre des leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma, le mardi 13 décembre 2023 à Ouagadougou.

« Comment redynamiser les initiatives transfrontalières locales pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans un contexte d’insécurité ? », tel était le thème pour la 1re édition de la rencontre des leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma.

Pour Hawa Aw, secrétaire exécutif de l’Autorité de Développement Intégré des États du Liptako-Gourma (ALG), ce thème révèle d’une importance au regard de la situation sécuritaire qui prévaut.

Elle a fait comprendre que cette rencontre vise plusieurs objectifs. Il s’agit, entre autres, de créer un cadre d’échange et de partages d’expérience sur les questions de la cohésion sociale, du changement climatique, de la prévention, de la gestion des conflits et de l’accès à la justice.

Egalement, elle a précisé que cette rencontre va consister à appuyer l’ALG dans ses missions. « Des réflexions et des actions pour plus d’efficacité d’impact des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses du Liptako-gourma en matière de paix de sécurité et développement aux côtés des Etats du Burkina Faso, du Mali et du Niger », a souligné Hawa Aw.

Les leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma, organisés en association depuis novembre 2022, se sont engagés dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix, selon Ousmane-Amirou Dicko, Emir du Liptako-gourma.

« Le rôle de chef coutumier dans la contribution à la paix et la stabilité est constante. Aujourd’hui nous sommes réunis, nous, chefs coutumiers et religieux de l’espace Liptako-Gourma pour annoncer la création effective de l’association des leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako-Gourma, dont le rôle est de contribuer à la paix, à la sécurité et au développement de notre espace commun », a-t-il relevé.

Selon Allahidi Diallo, représentant du ministre en charge de l’administration territoriale, les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses qui sont en première ligne du maintien de la cohésion sociale peuvent davantage contribuer à la mise en place de solutions alternatives de gestion de la crise sécuritaire au Sahel.

En rappel le Liptako-Gourma est un espace frontalier qui regroupe les territoires du Burkina Faso, du Mali et du Niger sur une superficie de 370 000 Km2.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

