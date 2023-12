Région de l’Est : Bientôt KANGALA AIR EXPRESS dans le ciel de Fada N’Gourma

publicite

Le gouverneur de la région de l’Est, le colonel Hubert Yaméogo, a rencontré la population le mercredi 6 décembre 2023 à Fada N’Gourma pour une éventuelle déserte de la localité par les airs. Les hôtes du jour étaient des représentants de l’ASECNA et de la société KANGALA AIR EXPRESS.

La région de l’Est du fait de l’insécurité connait des difficultés sur le plan de la mobilité des biens et des personnes. Pour contribuer à résorber ce problème, le premier responsable de la Région a rencontré des acteurs de l’aéronautique.

A cet effet, une rencontre a été organisée avec les forces vives de la région. Le gouverneur de la région de l’Est, le Colonel Hubert Yaméogo, a fait comprendre que c’est une bonne occasion pour échanger sur le projet.

« C’est une bonne occasion offerte aux forces vives de la région de l’Est de s’imprégner d’un projet qui tient à cœur le gouvernement. A savoir une dynamisation des vols domestiques à destination de nos contrées qui sont les plus éloignées », a-t-il indiqué.

Cependant, le coût du voyage fait partie des préoccupations majeures relevées lors de cette rencontre. « Nous avons bon espoir que le gouvernement étant dans l’accompagnement nous allons pouvoir avoir des prix compétitifs qui vont permettre de faire une relance globale sur la mobilité des populations dans la région », a lancé le gouverneur.

Par ailleurs, le délégué du Directeur général de l’ASECNA, en charge des activités aéronautiques nationales du Burkina Faso, Saturnin Théophile Bikienga, a relevé qu’il s’agissait de vérifier l’état des aérodromes.

« Nous sommes venus avec toutes les parties prenantes. Aux fins de faire des études aéronautiques et un vol de reconnaissance afin d’identifier tout ce qu’il y a comme danger lié à l’exploitation des vols domestiques. Et identifier les moyens d’atténuation pour que les vols se passent en toute sécurité et en sureté », a-t-il souligné.

Les premiers responsables de la compagnie aérienne se sont dits prêt à accompagner l’initiative. Serge Frédéric ZOMBRE, Directeur Général de KANGALA AIR EXPRESS, a posé une doléance à l’endroit du gouvernement.

« Nous sollicitons fortement un accompagnement du gouvernement à travers la prise de mesure efficace pour nous permettre d’offrir à ces populations des prix assez acceptables. Ce qui a été une préoccupation récurrente lors de nos échanges pour que tout le monde puisse être pris en compte dans ce projet de voyage » a-t-il précisé.

Il a fait savoir que si les services techniques donnent leurs quitus les vols domestiques pourront débuter dès le mois de janvier 2024.

Hervé Combary, membre des organisations de la société civile du Gourma, s’est dit satisfait de cette rencontre. « Nous sommes heureux et nous attendons le début avec fermeté et tous nos vœux d’accompagnement pour la compagnie. Parce que si ça marche c’est nous tous qui gagnons », a-t-il relaté.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

