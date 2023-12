Burkina Faso : Le nouvel ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Ahmat échange avec la communauté tchadienne

publicite

Le nouvel ambassadeur du Tchad au Burkina, Mahamat Saleh Adoum Ahmat, a échangé avec la communauté tchadienne vivant au Burkina le vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou. Deux objectifs ont constitué la rencontre : échanger avec la communauté et inviter à aller voter pour le référendum.

Après avoir présenté ses lettres de créance au Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, le 14 décembre le nouvel ambassadeur du Tchad, Mahamat Saleh Adoum Ahmat, a rencontré les ressortissants vivant au Burkina ce vendredi 15 décembre 2023. Au menu des échanges, l’adoption d’une nouvelle constitution par voie référendaire.

En effet, du 16 et 17 décembre 2023, la communauté tchadienne vivant au Burkina se prononcera sur l’adoption d’une nouvelle constitution. Yves Yangalbé, président de la Communauté Tchadienne au Burkina Faso (CTBF), a salué cette initiative. « Cette initiative de rencontrer la communauté tchadienne dès le premier jour nous va droit au cœur », a-t-il souligné.

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Burkina Faso, a insisté que le vote est un devoir citoyen. Il a rappelé que ce référendum est le 2e du genre après celui de 1996.

Il a invité les Tchadiens à sortir massivement pour accomplir leur devoir citoyen. « Ce referendum permet de choisir la forme de l’Etat. Nous ne sommes pas en campagne. Chacun doit accomplir son devoir citoyen », a-t-il lancé.

Sylvie Juane Koumtar, étudiante tchadienne au Burkina Faso, a apprécié l’initiative de l’ambassadeur de rencontré la communauté. Elle a précisé que c’est la première fois qu’un ambassadeur cherche à rencontrer la communauté tchadienne au Burkina. Concernant le vote, elle a déploré le fait que certains Tchadiens ne disposent pas de carte d’électeurs.

A l’écouter, c’est le temps déterminé pour l’enrôlement qui n’a pas été suffisant. « Moi je n’ai pas pu faire ma carte d’électeur. Nous sommes nombreux au Burkina Faso. On ne peut pas donner juste une semaine pour établir les cartes d’électeurs. Si à la prochaine élection cela peut être corrigé », a-t-elle suggéré.

Egalement, Pascal Djonfabé, ingénieur informaticien tchadien vivant au Burkina Faso, a applaudi l’initiative de la rencontre. « Je suis très content pour l’initiative. Dans son mot introductif on comprend que c’est quelqu’un qui veut être en contact avec la communauté. Pour un début c’est une bonne chose. On espère que d’ici-là on aura l’occasion de se rencontrer pour échanger autour de nos difficultés », a-t-il signifié.

Il a fait savoir qu’il détient sa carte d’électeur. « Je détiens ma carte, je me suis fait enrôler. Cela me permettra de pouvoir voter demain ou après-demain. C’est une obligation pour moi en tant que citoyen », a-t-il dit.

En rappel, le référendum constitutionnel tchadien a lieu le 17 décembre 2023 afin de permettre à la population du Tchad de se prononcer sur l’adoption d’une nouvelle Constitution devant remplacer celle de 2018.

Il s’agira pour les Tchadiens de choisir entre un Etat unitaire ou un Etat fédéral. Par ailleurs, le vote de la nouvelle constitution ouvre par ailleurs la voie à une candidature de Mahamat Idriss Déby à l’élection présidentielle à venir.

