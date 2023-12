Sodaga d’or : Les artistes Kezi, Général Yac, Privat, Nourat et le fils du Moogho sont les lauréats de la 1re édition

publicite

La cérémonie de récompense des artistes FDS et ceux qui chantent pour les FDS, s’est tenue le samedi 16 décembre 2023, à Ouagadougou. Cette récompense est dénommée SODAGA D’or. Pour cette première édition, c’est l’artiste Kezi qui a été consacré SODAGA d’or.

Le SODAGA d’or est une cérémonie qui célèbre les artistes qui allient talent et engagement. Ce sont des trophées qui reconnaissent le mérite des artistes FDS qui manient armes et micro. Pour une première édition, cinq trophées ont été décernés dans cinq catégories. SODAGA d’or, SODAGA de la révélation, l’artiste le plus joué en discothèque, la chanson civile rendant hommage aux FDS et le meilleur clip sont entre autres les récompenses décernées.

Parmi les heureux lauréats du jour, c’est l’artiste Kezi qui se taille la part du loup. En plus du SODAGA d’or, il s’est adjugé le trophée de la meilleure collaboration, avec son featuring avec Donsharp de Batoro. Un sentiment de fierté pour cet artiste d’être sacré lauréat de cette première édition. Il dédie cette distinction aux forces combattantes qui jours et nuits se battent pour la paix.

« Merci au comité d’organisation, au jury, aux différents partenaires qui ont permis la tenue de l’événement. A travers ce trophée je salue la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Je dédie ce trophée à leurs épouses et enfants. Je dédie ce trophée aux forces combattantes actuellement sur le terrain pour que notre patrie reste debout. Enfin je dédie ce trophée à ma famille, mon épouse et à mes enfants », a-t-il lancé.

Outre ce sacre, le trophée du meilleur clip vidéo est revenu au Général Yac. L’artiste Privat a été désigné SODAGA d’or de la révélation, et auteur de la chanson la plus jouée en discothèque. Le SODAGA d’or de la meilleure chanson civile rendant hommage aux FDS a été remporté par Nourat. Le fils du Moogho a remporté le SODAGA d’or du public.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

