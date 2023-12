17e édition du festival Ciné Droit Libre : Le lycée Sainte Anne de Kamboinsé remporte la finale en art oratoire

publicite

La finale du concours d’art oratoire des lycées et collèges entre élèves a eu lieu le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Ce jeu concours est organisé dans le cadre de la 17e édition du festival Ciné Droit Libre. Le lycée Sainte Anne de Kamboinsé est arrivé sur la plus haute marche du podium avec une note de 6,83 sur 10.

Ciné droit libre, c’est aussi une tribune pour communier avec les élèves des lycées et collèges en art et en slam à travers des compétitions. Ce concours a réuni au total 14 lycées et collèges de Ouagadougou. Plusieurs thèmes de société ont été développés par les élèves soutenus par leurs responsables d’établissement.

Des confrontations directes entre collèges et établissements ont été les différents axes majeurs de ce concours sous le thème « La corruption est-elle la cause du terrorisme au sahel ? ». Ce concours a débuté avec 14 établissements et collèges. 10 ont été retenus pour la grande finale au cours de laquelle les lycées Bogodogo et Sainte Anne de Kamboinsé se sont confrontés.

Avec une moyenne de 6,83/10, le lycée Sainte Anne de Kamboinsé a remporté le premier prix composé d’un trophée, des documents, des tee-shirts et bien d’autres gadgets. Le lycée Bogodogo vient en deuxième position avec une note de 6,51/10 et le lycée Thomas Sankara, 3e, ferme la marche du podium.

Pour le comité d’organisation, cette initiative vise à donner l’opportunité aux enfants de s’exprimer face aux sujets du moment. « C’est une très belle activité qui nous a amenés à sillonner des lycées et collèges et pendant la caravane plusieurs sujets ont été abordés. Un concours d’art oratoire a été initié pour les établissements. Et on est satisfait de la mobilisation des enfants autour de cette activité qui est une tribune de sensibilisation et de formation », a indiqué Abdoulaye Diallo, coordonnateur du festival ciné droit libre.

Une projection et un concert live avec les artistes Pamika et Smarty ont été également les autres activités de cette soirée de clôture de la 17e édition du festival ciné droit libre. En rappel, cette édition du festival ciné droit s’est tenue du 13 au 16 décembre 2023 sous le thème « Corruption, nouveau terrorisme ? »

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

