Annonce : IST e-campus débute les cours en ligne le 15 Janvier 2025

#𝐑𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 #𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐧 #𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓

Fort de 18 ans d’expérience dans la formation en ligne, la plateforme IST.e-campus vous permet de suivre vos cours où vous voulez et quand vous voulez tout en bénéficiant de la même qualité que la formation en présentiel.

𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗘𝗦 :

* Agroalimentaire ;

* Nutrition Humaine Appliquée ;

* Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments ;

* Réseaux et Systèmes Informatiques ;

* Réseaux Informatiques et Multimédias ;

* Génie minier ;

* Génie civil option Bâtiments, Travaux Publics et Aménagements.

* Génie industriel options :

* Productique ;

* Maintenance industrielle.

* Génie électrique options :

* Électrotechnique ;

* Électronique et Informatique Industrielle.

* Génie Biomédical options :

* Analyse Biomédicale ;

* Maintenance Biomédicale et Hospitalière.

*Génie Énergétique option Énergies Nouvelles et Renouvelables

𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 :

* Marketing et Gestion Commerciale ;

* Gestion des Ressources Humaines ;

* Marketing et Communication d’Entreprise ;

* Communication d’Entreprise ;

* Marketing et stratégie ;

* Finance comptabilité ;

* Comptabilité Contrôle Audit ;

* Banque microfinance ;

* Logistique, Transport et Transit ;

* Gestion des projets ;

* Assistanat de Direction Bilingue.

Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes et se poursuivent.

https://ist-ecampus.com/

#Infoline :

IST Campus Wayalghin : 53 00 98 00 / 53 00 63 00

IST UBS Bobo : 66 26 00 00 / 60 16 02 02

