Gastronomie : Qui est Zeinab BANCE, la cheffe ivoirienne à l’assaut du record Guinness en cuisine « non-stop » ?

A Abidjan, le défi dans lequel la cheffe de cuisine Zeinab Bancé est engagée fait d’elle l’objectif de tous les projecteurs en ce moment. Il s’agit pour elle de battre le record Guinness de cuisine « non-stop » pendant 5 jours en cuisinant des mets ivoiriens pour 15000 couverts. Son endurance est mise à rude épreuve alors qu’autour d’elle un public met l’ambiance à son comble et des personnalités publiques, ministres et influenceurs y défilent pour lui apporter leur soutien et leur patriotisme.

Le challenge de Zeinab Bancé a débuté le mardi 17 décembre dernier et devra atteindre les 120 heures de cuisine « non-stop », pour battre le record mondial du marathon culinaire de 119h 57mn détenu par l’Américain Alan Fischer. Ce record, inscrit dans les règles strictes du Guinness World Records, exige une préparation rigoureuse et une gestion de son énergie.

« Conformément au règlement du Guinness World Records, j’ai droit à 5 minutes de pause pour chaque heure d’activité, cumulables. Après plusieurs heures en cuisine, je profite d’une pause de 3 heures bien méritée avant de reprendre ce défi historique », rapporte la chalengeuse ivoirienne.

Lors de la conférence de presse du 2 décembre, elle expliquait les principes de son défi : « Je dois effectuer 120 heures de préparation sans dormir, du 17 au 22 décembre. Je m’y suis préparée depuis longtemps et j’ai déjà accompli trois jours sans sommeil. Cela fait deux ans que je nourris ce projet et me prépare pour ce défi, mais il a été validé il y a seulement un an. Depuis, nous avons commencé à nous organiser sérieusement, il y a plus de huit mois », a-t-elle déclaré.

« J’avais déjà postulé sans succès, mais après la CAN, j’ai reçu une réponse favorable. Je pense que la CAN a eu un rôle déterminant là-dedans. J’ai le soutien d’accompagnements institutionnels pour le record Guinness que je souhaite battre, avec pour objectif de dépasser les 15 000 plats. Bien que ce projet soit personnel, il intègre un important volet social à travers le partage de ces plats en cuisine je suis très rapide et c’est une de mes qualités », a-t-elle ajouté après avoir reconnu que lors de sa première candidature, elle avait essuyé un échec.

Zeinab BANCE est entourée dans cette opération d’une équipe composée de nutritionnistes, d’un coach personnel, de logisticiens et d’assistants qui reste, toutefois, tenus à ne pas l’aider à cuisiner.

Le Guinness World Records est assujetti à des règles strictes avec la supervision par des juges officiels et des témoins indépendants. Les plats préparés sont consommés par les personnes qui viennent la soutenir et redistribués à des couches défavorisées préalablement identifiées pour éviter le gaspillage alimentaire.

La cheffe cuisinière Zeinab Bancé comptabilise 17 années d’expérience. Elle est une femme aux talents multiples car en plus de la cuisine, elle est entrepreneure, décoratrice d’intérieur et organisatrice d’événements.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

