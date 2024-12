Burkina Faso : Un expert en finances se lance dans la littérature avec « L’ignorance des gens malins »

publicite

L’expert en finance burkinabè, Wendsongré Jean Claude Yanogo, a marqué un tournant dans sa carrière en publiant son premier roman, « L’ignorance des gens malins ». Ce livre, premier tome de la saga « Héritiers de Nèdéga », a été présenté au public le 20 décembre 2024 à Ouagadougou.

Le Burkinabè vivant au Canada, Wendsongré Jean Claude Yanogo, vient de publier son premier son roman intitulé « l’ignorance des gens malins ». Expert en finances, il fait un saut dans le domaine littéraire. « Ce revirement sur la littérature, c’est vrai que ce n’est pas courant mais c’est tout à fait possible.

Mes activités actuelles de chercheur en sciences sociales appliquées m’amène à beaucoup de lecteurs. En plus de cela on est lié à sa propre culture. On est curieux d’aller vers d’autres horizons culturels. On finit par s’essayer à mettre tout cela sur la plume », a-t-il expliqué.

« L’ignorance des gens malins » est le premier roman d’une saga littéraire renommé « héritiers de Nèdéga ». « L’œuvre parle de la vie courante. L’œuvre parle de Paul qui est un enfant qui a grandi avec les mêmes réalités de l’Afrique de l’Ouest. Mais qui s’est vu confronté à la réalité du quotidien ou la loi du grand nombre fini par l’absorber et le phagocyter dans des pratiques qui ne sont pas toujours tolérées.

Malheureusement, il fut rappelé. Mais est-ce que c’est son corps ou son âme. Il semble que c’est son âme qui fut rappelé et son corps resta en végétation jusqu’à sa disparition », a expliqué l’auteur.

L’écrivain a fait savoir que c’est un clin d’œil sur la situation actuelle au Burkina Faso. « L’œuvre magnifie le courage dont fait part le peuple burkinabè notamment par la contribution des VDP à la lutte pour la souveraineté.

L’œuvre loue l’altruisme de ces jeunes qui ont sacrifié leur jeunesse pour venir prendre les rênes du pays et le défendre. L’œuvre loue la résilience du peuple burkinabè. Je suis convaincu que nous allons sortir victorieux de cette adversité », a clamé Wendsongré Jean Claude Yanogo.

A l’écouter, le personnage principal, initialement porteur d’un idéal de rigueur et d’intégrité, se voit progressivement englué dans les rouages d’un système corrompu. La pression de ses supérieurs, la tentation de l’enrichissement facile et la peur de l’isolement le conduisent à compromettre ses valeurs.

Cette évolution, subtile au départ, s’accélère au fil du récit, jusqu’à ce que le personnage semble totalement « phagocyté » par les forces obscures qui l’entourent. Cette descente aux enfers soulève des questions fondamentales sur la nature humaine, la responsabilité individuelle et la capacité de résister à la pression sociale.

Il a précisé que le roman de 175 pages subdivisé en 20 chapitres a été écrit en 45 jours. Youssouf Ouédraogo, directeur général des éditions Plum’Afrik, la maison qui a édité le roman, a fait savoir que le style de l’auteur est à la fois séduisant et attrayant.

Pour Oumarou Ouédraogo, présentateur de l’œuvre, le titre est évocateur et révélateur « L’ignorance des gens malins ». Pour lui, bien que l’écrivain soit un universitaire de 3e degré, il a utilisé est un langage courant et accessible à tout le monde. Il a relevé la particularité de l’œuvre qui propose des mélodies tropicalisées accessibles à travers un QR Code.

Actuellement, le livre est disponible aux éditions Plum’Afrik au prix de 6000 F CFA. L’ancien Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Athanase Boudo, était à la cérémonie de dédicace.

En rappel, l’auteur est un expert en finances et donne cours actuellement dans une université du Québec en Outaouais (Canada), il a travaillé dans plusieurs banques au Burkina Faso et au Canada

