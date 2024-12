Déclaration du Collège des Chefs d’État de la Confédération de l’AES

publicite

CECI EST UNE DECLARATION DU C O L L E G E DES C H E F S D’ETAT DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES).

Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l’intégrité de leur territoire face

aux velléités impérialistes et néocolonialistes, Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim

TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, Le Général d’Armée Assimi GOITA, Président

de la Transition, Chef de l’Etat du Mali et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI,

Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat du Niger, ont créé, le 16 septembre 2023 l’Alliance des Etats du Sahel.

Ce nouvel élan décisif porté par une volonté commune d’accéder à une souveraineté véritable et d’amorcer une réelle dynamique des peuples, s’est renforcé suite au retrait des trois pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 28 janvier

2024, et la création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le 06 juillet 2024.

Le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération AES constate que depuis l’adoption de cette

nouvelle posture stratégique portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains Chefs d’Etat de la Sous-région, tente désespérément de porter un coup d’arrêt à la dynamique émancipatrice

enclenchée par l’AES.

En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l’AES de la CEDEAO,

dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des Chefs d’Etat de l’AES considère, à

juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la

CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses

supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre

L’AES.

En lieu et place d’une gestion concertée entre l’AES et la CEDEAO des aspects techniques

liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des Chefs d’Etat a été surpris de cette décision

unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l’AES.

Le Collège des Chefs d'Etat constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de Chefs d'Etat qui imposent leur désidérata et des agendas étrangers au reste de l'organisation…

