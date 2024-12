Transfert mobile d’argent : Wendkuni Bank International et Telecel Faso lancent Telecel Money

publicite

Wendkuni Bank International et Telecel Faso ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat en lançant officiellement Telecel Money, une solution innovante pour faciliter l’accès aux services financiers. C’était le lundi 23 décembre 2024 à Ouagadougou.

Le paysage du mobile-money au Burkina Faso s’enrichit avec l’arrivée de Telecel Money, fruit d’un partenariat entre les deux acteurs de l’économie numérique burkinabè : Wendkuni Bank International et Telecel Faso.

Telecel Money va offrir une gamme de services pratiques et diversifiés notamment le transfert et retrait d’argent, achat de crédits de communication et forfaits internet, paiement des factures et des salaires. Pour accéder à Telecel Money et ouvrir son compte, il suffit de taper *808# et suivre les orientations.

Grâce à ce partenariat, Telecel Faso et Wendkuni Bank International innovent pour offrir de nouvelles solutions financières aux Burkinabè, a indiqué le directeur général de Telecel Faso, Boris Richard Compaoré

A l’écouter, cette solution, développée en partenariat avec Wendkuni Bank, offre un service de transfert et de retrait d’argent rapide, sécurisé et disponible dans tout le pays.

«Nous travaillons aussi à élargir le périmètre en offrant des solutions financières. Dans un premier temps, nous allons pouvoir aller vers les banques pour voir la possibilité de pouvoir faire des transferts du compte bancaire vers le compte Telecel Money. Et après nous avons une seconde phase où nous allons travailler à mettre en place des produits d’épargne. Et bientôt des transferts internationaux vers l’ensemble des pays de la sous-région », a-t-il confié.

Selon Roland Nikiéma, directeur général adjoint de Wendkuni Bank International, Telecel Money, né d’une collaboration avec Telecel Faso, répond à un besoin crucial en matière d’inclusion financière au Burkina Faso

«Avec Telecel Money, nous apportons une solution concrète, une solution qui brise les barrières, une solution qui permet de désenclaver les zones difficiles d’accès aujourd’hui du fait du défi sécuritaire », a-t-il dit.

À travers ce projet, a notifié Roland Nikiéma, les deux structures veulent rendre les services financiers accessibles à tout le monde. «D’un côté, Wendkuni Bank International apporte son expertise dans la gestion financière et dans la sécurité des transactions. Et de l’autre côté met à disposition son large réseau et sa technologie de pointe », a-t-il avancé.

Adama Dialga, directeur général du mobile money à Telecel Faso a souligné qu’au-delà des innovations diverses qu’il apporte, Telecel Money est un engagement et le prolongement de leur slogan «Offrir Plus».

«Il traduit notre implication dans le développement socio-économique et social du Burkina Faso. En rapprochant les services financiers des populations, nous construisons la réduction des illégalités à la promotion de l’épargne et à l’émergence de nouvelles opportunités pour le citoyen comme pour les entreprises», a-t-il appuyé.

Pour lui, le portefeuille électronique est un élément important pour le développement d’une nation, car elle permet de faire des transactions en toute sécurité et fiabilité.

Salifou Nikiéma, président du conseil national de l’économie informelle, a salué l’arrivée de Telecel Money comme une réponse attendue aux besoins du secteur. Il voit dans ce portefeuille électronique un outil précieux pour le développement économique du pays.

«Donc cette innovation (Telecel Money) va apporter un plus pour les acteurs de l’économie informelle », a-t-il affirmé tout en invitant ceux qui n’ont pas encore ouvert leurs comptes Telecel Money à le faire.

Willy SAGBE

Burkina24

