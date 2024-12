Opération Djèkabara : Les Forces de l’AES à pied d’œuvre dans la zone des trois frontières

publicite

Une grande patrouille tripartite dénommée « Djèkabara » s’est déroulée du 15 au 22 décembre 2024 dans le secteur de Tessit à 145 km de la ville de Gao. L’opération menée par les trois pays de la Confédération des États du Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, visait à engager une offensive contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans la zone des trois frontières.

Elle s’est avérée une réussite car, ayant permis le démantèlement de plusieurs bases terroristes, la destruction de pick-up et de motos et la récupération de plusieurs autres matériels des GAT. Les vecteurs aériens et ont également pris part à cette opération.

Durant huit jours, les Forces Armées Maliennes ont passé en revue tous les villages et hameaux de la localité de Téssit, notamment In-Amassor, Haram, Argou, Karou-Gourma, Bitam, Hourara, Serekewillé, Tadjalat et Tabakat. L’objectif principal de l’opération « Djèkabara » était de désorganiser voire anéantir drastiquement la capacité de nuisance des groupes armés terroristes se trouvant dans la zone des trois frontières.

Depuis la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), les autorités militaires des trois pays membres ont ouvertement exprimé leur volonté de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme dans leur espace commun afin de permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens.

Un engagement ferme qui peut se traduire par cette offensive fructueuse réalisée sur le terrain. Le chef de mission de Tessit et coordinateur de l’opération « Djekabara », s’est réjoui du bon déroulement de l’opération et surtout de cette démonstration de force des pays de l’AES. « Nous agissons dans le cadre de la force conjointe de l’AES. Le but était de neutraliser les terroristes afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens », a-t-il d’abord précisé.

Avant d’ajouter que l’opération a été un franc succès car elle a permis d’atteindre les objectifs qui leur avaient été assignés par la hiérarchie à savoir la destruction des sanctuaires terroristes et de tous leurs moyens. Ainsi, il a appelé les autorités militaires des pays de l’Alliance des États du Sahel à poursuivre avec de telles initiatives qui ne feront que renforcer davantage le retour de la paix et de la quiétude dans le Sahel. Il a également appelé les populations à collaborer encore plus avec les militaires dans la lutte contre le fléau du terrorisme.

Cependant, il faut souligner qu’au même moment, les armées nigériennes et burkinabè y étaient également engagées le long de leurs frontières afin de traquer tous les groupes armés opérant dans leurs zones d’action.

Source : Forces armées maliennes / ADC Dramane DEMBELE

