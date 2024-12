Communiqué : L’artiste Nabalüm désormais ambassadrice de VIMTO Burkina

publicite

Ce 24 décembre 2024 devant la presse et invités,une convention a été signée entre la Black Queen et l’équipe de VIMTO.

VIMTO est une boisson gazeuse non alcoolisée comprenant des extraits naturels de fruits, d’herbes et d’épices.

