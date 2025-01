Religion : Le Pape François appelle à l’annulation de la dette des pays les plus pauvres

publicite

Devant les fidèles réunis à la place Saint-Pierre à Rome en Italie, pour le premier angélus de l’année, le souverain pontife a plaidé pour une annulation des dettes des pays pauvres.

L’Église catholique a toujours fait de la question de la dette des pays pauvres, une préoccupation centrale. Déjà en 1967, dans son encyclique Populorum Progressio, le Pape Paul VI abordait le sujet.

A son tour lors du dernier jubilé de l’an 2000, le Pape Jean-Paul II avait expliqué qu’annuler la dette des pays pauvres étaient « un but de civilisation et de progrès ».

La remise des dettes, « c’est Dieu qui la donne », a expliqué le mercredi 1ᵉʳ janvier 2025 le pape François après l’Angélus, rappelant la prière du Notre Père pour les chrétiens, mais pour François, l’année qui s’ouvre doit pousser à l’action.

« Le Jubilé demande de traduire cette remise des dettes au niveau social, afin qu’aucune personne, aucune famille, aucun peuple ne soit écrasé par les dettes (…) a-t-il insisté avant de poursuivre : « J’encourage donc les dirigeants des pays de tradition chrétienne à donner le bon exemple en annulant ou en réduisant autant que possible la dette des pays les plus pauvres ».

Le Pape François n’est pas à son premier plaidoyer pour l’annulation de cette dette. En 2020, il en avait fait mention en pleine pandémie de Covid-19.

Cette initiative s’inscrit dans une tradition de l’Église catholique, visant à promouvoir la solidarité et à alléger les fardeaux économiques des nations les plus démunies, afin de favoriser un avenir plus juste et équitable.

