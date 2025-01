Montée des couleurs à la Primature : Le Premier ministre invite le personnel à l’exemplarité et à la célérité

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé sa première cérémonie de montée des couleurs nationales à la Primature, ce lundi 6 janvier 2025, à Ouagadougou. À cette occasion, il a invité le personnel à incarner l’exemplarité, l’engagement et la célérité au quotidien.

Pour sa première cérémonie de montée des couleurs nationales, le Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a formulé le vœu que l’année 2025 soit une année de grâce, marquée par le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Cette cérémonie a été l’occasion d’un cadrage de l’accompagnement que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, attend de ses collaborateurs, afin de mettre en œuvre les grands chantiers de développement inscrits dans sa Déclaration de politique générale qui, rappelons-le, a reçu l’onction de l’ensemble des députés de l’Assemblée législative de Transition, le 27 décembre 2024.

Il a exprimé sa confiance envers le personnel (militaire et civil) des structures centrales, rattachées et de mission de la Primature, tout en l’exhortant à s’inspirer de l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). « 𝐽𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑎̀ 𝑙’𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑉𝐷𝑃, 𝑐𝑒𝑠 𝐹𝐷𝑆 𝑒𝑡 𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑗’𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒́𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a indiqué à ses collaborateurs, trois valeurs essentielles devant les guider au quotidien dans l’exécution de leurs tâches : l’exemplarité, l’engagement et la célérité. Le personnel a été invité à cultiver un comportement irréprochable, notamment dans la gestion des ressources publiques. « Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de bonne gestion des deniers publics », a-t-il martelé.

Pour y veiller, il a instruit la mise en place du Comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements (CRDI) et le suivi rigoureux du Code d’éthique et de déontologie adopté en 2023, afin de renforcer la discipline et la bonne gouvernance au sein de la Primature.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a aussi souligné l’importance d’un engagement patriotique sans réserve, appelant chaque agent à travailler avec détermination et dévouement au service du peuple burkinabè. «𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑔𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 : 𝑠𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒́ 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒, 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑠 ?» a-t-il questionné.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’agir vite et bien, demandant à chaque agent de veiller à ce qu’aucun dossier ne traîne inutilement dans les bureaux. «𝘑’𝘪𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪𝘵𝘦́ 𝘦𝘵 𝘳𝘢𝘱𝘪𝘥𝘪𝘵𝘦́, 𝘤𝘢𝘳 𝘤𝘩𝘢𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘨𝘢𝘨𝘯𝘦́, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦 𝘣𝘰𝘯𝘩𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘶 𝘱𝘦𝘶𝘱𝘭𝘦 𝘣𝘶𝘳𝘬𝘪𝘯𝘢𝘣𝘦̀ », a-t-il souligné.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

