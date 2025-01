Inclusion financière et développement économique : Une corrélation positive démontrée au Burkina Faso

Jean Noël Bonkoungou a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en Économie du développement à l’Université Thomas Sankara, le lundi 27 janvier 2024, à Ouagadougou. Ses travaux novateurs mettent en évidence l’impact significatif de l’inclusion financière et de la finance technologique sur la croissance économique en Afrique de l’Ouest.

« Trois essais sur les interactions entre l’inclusion financière, la finance technologique, et la qualité des institutions dans le développement économique et social des pays de la CEDEAO », c’est sous ces angles que le désormais docteur a présenté sa thèse.

Devant un jury international composé de cinq experts renommés, Jean Noël Bonkoungou a soutenu sa thèse qui explore les liens complexes entre l’inclusion financière, la finance technologique et la qualité des institutions, des facteurs clés pour le développement économique et social des États d’Afrique de l’Ouest. Fruit de trois années de durs labeurs, ses efforts ont été sanctionnés par la mention « Très honorable ».

« C’est un sujet que j’ai traité quand j’étais en année de master. Nous avons abouti à des résultats qui montrent que l’inclusion financière est un outil très essentiel dans le développement économique et social. Et dans le cadre de cette thèse, nous avons élargi le champ d’études pour pouvoir regarder les spécificités de la finance technologique et de la qualité des instructions dans la réduction des inégalités », a confié l’impétrant.

Selon ses recherches, les innovations financières pourraient constituer un levier puissant pour réduire les inégalités, en particulier en diminuant de 6,7% l’écart de revenus entre les 20% les plus pauvres et le reste de la population. Fort de ces résultats, il a appelé les gouvernements de la région à favoriser le développement de ces innovations.

De son côté, le directeur de thèse, Pr Boukary Ouédraogo, a contextualisé ce travail de recherche dans un environnement burkinabè caractérisé par des défis sécuritaires et une croissance économique limitée. Il a ainsi mis en avant l’importance cruciale de l’inclusion financière pour stimuler l’activité économique dans ce contexte particulier.

