Jeux nationaux de Special Olympics : 200 athlètes pour briser les barrières de l’inclusion

Le terrain annexe du stade du 4-Août a vibré les 12 et 13 juin 2026. Pendant deux jours, plus de 200 athlètes venus de plusieurs régions du Burkina Faso ont pris part aux Jeux nationaux de Special Olympics Burkina Faso.

Nouveau pari tenu par Spécial Olympics Burkina Faso à travers ses jeux nationaux. Les personnes vivant avec une déficience mentale se sont retrouvés pour des compétitions sportives, notamment le sport unifié. Cette année, les athlètes se sont affrontés autour de six disciplines que l’athlétisme, le judo, la natation, le bocce (ou boules italiennes), le basketball et l’haltérophilie.

Pour la cérémonie de clôture, les parents des athlètes et le public ont pu suivre la finale du basketball 3X3. L’équipe de Diébougou s’est imposée face à celle de Bobo Dioulasso dans la finale de 3X3 au basketball.

Les athlètes vivant avec un handicap mental étaient accompagnés d’athlètes valides. Le Ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi représenté par Colette Ouédraogo a salué la tenue de ces compétitions qui permettent l’inclusion de ce groupe souvent marginalisé.

Investir dans les athlètes

« J’avoue que les enfants nous ont offert un grand spectacle. Je voudrais traduire ma gratitude à l’endroit des encadreurs qui font du bon boulot en permettant à ces jeunes athlètes de pouvoir exprimer leurs talents. Nous sommes satisfaits du travail mené par Special Olympics parce que ces athlètes, quand ils sortent, ils nous ramènent des médailles », a salué Colette Ouédraogo.

De son côté, le président du Conseil d’administration de Special Olympics Burkina Faso, Traoré Sourabié Boubacar, a lancé un appel. Il invite les autorités, les entreprises et les partenaires à soutenir davantage l’organisation. Pour lui, « investir dans nos athlètes, c’est investir dans une société plus humaine, plus juste et plus solidaire ».

Vivre sans complexe

Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique du Burkina Faso et ancien champion du monde de triple saut a été désigné comme l’ambassadeur de Special olympics Burkina. Malgré son statut, Hugues Fabrice Zango a montré son admiration pour ces jeunes athlètes vivant avec une déficience mentale.

« Ce sont eux, les vrais héros. Quand on voit des enfants avec des déficiences vivre sans complexe, c’est comme ça que nous devons rompre ces complexes et se développer finalement », estime Hugues Fabrice Zango.

Il promet de porter la voix de ces athlètes au pays mais aussi à l’extérieur afin de donner encore plus de visibilités à Special olympics Burkina Faso.

Charles Kaboré, l’ambassadeur pour le sport au Burkina Faso était également présent à cette cérémonie. Ces jeux nationaux permettent aussi de sélectionneur les meilleurs talents en vue de préparer les prochaines compétitions de Special olympics Burkina Faso. Pour les organisateurs, c’est un parti tenu malgré le contexte sécuritaire.