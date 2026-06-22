Royaume-Uni : Keir Starmer annonce sa démission du poste de Premier ministre

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé ce lundi 22 juin 2026 sa démission de la tête du gouvernement et du Parti travailliste, ouvrant ainsi une nouvelle période d’incertitude politique au Royaume-Uni, rapporte BFM TV.

S’exprimant devant le 10 Downing Street, résidence officielle du chef du gouvernement britannique, le dirigeant travailliste a indiqué avoir informé le roi Charles III de sa décision lors d’un entretien tenu dans la matinée. « J’ai parlé avec Sa Majesté le Roi ce matin pour l’informer de ma décision », a déclaré Keir Starmer au cours de son allocution.

Le Premier ministre sortant a expliqué son choix par la nécessité de laisser émerger une nouvelle dynamique au sein du Parti travailliste en vue des prochaines échéances électorales, prévues en 2029. « J’ai entendu la réponse de mon parti et je l’accepte de bon cœur », a-t-il affirmé.

Arrivé au pouvoir en juillet 2024 à la faveur d’une large victoire du Labour aux élections législatives, l’ancien avocat spécialisé dans la défense des droits humains met ainsi fin à un mandat de près de deux ans à la tête du gouvernement britannique.

Keir Starmer restera en fonction jusqu’à la désignation de son successeur à la tête du Parti travailliste. Conformément au système politique britannique, le futur dirigeant du Labour, majoritaire à la Chambre des communes, deviendra automatiquement Premier ministre.

« Le nouveau dirigeant sera en poste avant la reprise des travaux du Parlement en septembre. Je resterai à mon poste jusqu’à la fin du processus de sélection », a-t-il précisé.

Visiblement ému à l’issue de son intervention, il a assuré qu’il apporterait son « soutien entier et sans équivoque » à son successeur.

Parmi les personnalités citées pour prendre la relève figure Andy Burnham, récemment élu député et considéré comme l’un des favoris pour diriger le Parti travailliste.

Réactions nationales et internationales

L’annonce a rapidement suscité de nombreuses réactions sur la scène politique internationale. Aux États-Unis, Donald Trump, qui entretenait des relations tendues avec le Premier ministre britannique, a déclaré lui souhaiter « le meilleur » tout en estimant que son mandat avait été un échec.

Une nouvelle page politique au Royaume-Uni

Chef du Parti travailliste depuis avril 2020 et Premier ministre depuis juillet 2024, Keir Starmer quitte la scène gouvernementale après avoir conduit le retour du Labour au pouvoir.

Son départ ouvre désormais la voie à la désignation d’un nouveau dirigeant et à l’arrivée d’un sixième Premier ministre britannique en l’espace de sept ans, illustrant la forte instabilité politique qu’a connue le Royaume-Uni ces dernières années.