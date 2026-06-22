Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 15 au 21 juin 2026 au Burkina Faso

La semaine du 15 au 21 juin 2026 a été riche en annonces et en actions au Burkina Faso, couvrant des secteurs stratégiques tels que la gouvernance, la santé, les infrastructures, l’agriculture et l’intégration régionale. Retour sur les faits saillants.

Sur le plan médiatique, Burkina 24 a célébré ses 15 ans d’existence en dévoilant une nouvelle identité visuelle. Une étape symbolique qui confirme la montée en puissance du média, fort de plusieurs millions d’abonnés sur ses différentes plateformes et d’une place désormais bien établie dans le paysage informationnel avec à la clé un récent précieux Prix Galian.

Dans le domaine de l’environnement, la 8e Journée nationale de l’Arbre a été célébrée sous le thème « Ma concession, mon arbre ». À cette occasion, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé l’importance de la reforestation et de la responsabilité citoyenne dans la protection de l’environnement.

Sur le plan de la gouvernance, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions, notamment la révocation de deux policiers impliqués dans des faits de détournement. Des réformes ont été engagées afin de simplifier les procédures administratives liées aux autorisations de construire et aux agréments.

Dans le secteur agricole, le ministère de l’Agriculture a renforcé son dispositif d’accompagnement avec la réception de 250 motos destinées aux agents d’appui-conseil, afin d’améliorer la proximité avec les producteurs.

Le secteur de la santé enregistre également des progrès significatifs. À Gaoua, le Centre hospitalier régional universitaire en construction affiche un taux d’exécution de 92 %. Dans le même élan, 67 infrastructures sanitaires ont été inaugurées à travers le pays, accompagnées de quatre nouveaux centres d’hémodialyse à Banfora, Dori, Dédougou et Fada N’Gourma.

Sur le plan des infrastructures, le pont de Hèrèdougou est désormais ouvert à la circulation, assurant la continuité du trafic sur la Route nationale n°1, même en période de fortes pluies.

Dans le domaine de l’intégration régionale, l’AES poursuit sa dynamique avec la tenue à Ouagadougou de la quatrième rencontre des ministres en charge de l’Industrie, du Commerce et du Secteur privé, confirmant la volonté d’accélérer la coopération économique.

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À l’international, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a été élu président du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour un mandat d’un an.

Sur le plan sécuritaire et militaire, l’Armée de l’Air burkinabè a franchi une étape importante avec la sortie de la première promotion de 53 mécaniciens aéronautiques entièrement formés au niveau national.

Dans le secteur du transport urbain, la SOTRACO a lancé la nouvelle ligne Saponé–Ouagadougou, visant à améliorer la mobilité des populations.

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Enfin, dans le domaine sportif, les Étalons dames ont entamé une immersion patriotique de dix jours au Service national pour le développement dans le cadre de leur préparation à la CAN féminine 2026.

Cette semaine du 15 au 21 juin confirme une dynamique globale portée par des réformes structurelles, des investissements stratégiques et une volonté de modernisation dans plusieurs secteurs clés du développement national.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24