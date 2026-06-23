Société de microfinance GRAINE SA : Des résultats financiers en hausse et de nouvelles ambitions pour l’avenir

Willy SAGBE Envoyer un courriel il y a 1 minute
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La Société de microfinance Groupe d’accompagnement à l’investissement et à l’épargne (GRAINE) a tenu, le lundi 22 juin 2026, une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) afin d’examiner les résultats enregistrés au cours de l’année 2025 et de poser les bases des perspectives de développement de l’institution, désormais constituée en société anonyme (SA).

Le président du conseil d’administration, Bèirèlar Hervé Hien, a indiqué que l’exercice écoulé a été marqué par des performances financières solides pour l’entreprise.

« Le chiffre d’affaires a atteint 1 955 000 000 en progression de 15% par rapport à l’exercice précédent. Une rentabilité maîtrisée, des résultats nets, en effet, s’établit à 364 877 069 FCFA contre 142 296 245 FCFA, l’exercice précédent», a-t-il confié.

Selon lui, cette performance traduit la capacité de la structure de microfinance à conjuguer croissance et rigueur dans la gestion. Évoquant les investissements stratégiques réalisés, le président du conseil d’administration a indiqué que 90 144 915 FCFA ont été consacrés à la modernisation des infrastructures, à l’innovation technologique et au développement.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains acteurs pour saluer leur travail
Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains acteurs pour saluer leur travail

Un engagement qui, selon lui, renforce la confiance des différents partenaires. Il a également évoqué le processus de transformation institutionnelle ayant conduit à l’érection de GRAINE en société anonyme.

«Nous avons fait un choix d’une augmentation et d’ouverture du capital social afin de donner plus de moyens pour poursuivre nos ambitions que nous avons également pu entamer des premières discussions avec les potentiels investisseurs», a-t-il informé.

Abordant les perspectives, il a souligné que l’avenir de la société repose sur quatre piliers notamment la transformation institutionnelle, l’innovation et la transformation digitale, la croissance durable ainsi que le renforcement de la gouvernance.

«Nous savons que les défis à venir qu’ils soient économiques ou technologiques exigeront de nous argilité et anticipation mais nous avons des atouts nécessaires, une équipe compétente, une vision claire et un engagement collectif», a-t-il soutenu.

Le directeur général de GRAINE SA, Hamado Ouédraogo
Le directeur général de GRAINE SA, Hamado Ouédraogo

Le directeur général de GRAINE SA, Hamado Ouédraogo, a rappelé que GRAINE est une institution de microfinance créée en 2006 et agréée en 2010 par le ministère en charge des Finances. Elle intervient sur l’ensemble du territoire burkinabè.«Aujourd’hui, nous avons 32 guichets dans toutes les régions du pays. Nous servons la clientèle défavorisée particulièrement les femmes et les jeunes qui sont exclus du site système classique», a-t-il indiqué.

Mgr Justin Kientega, représentant de l’OCADES, principal actionnaire de la société, a salué la participation des différents acteurs à cette rencontre qui, selon lui, laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l’institution.

Mgr Justin Kientega, représentant de l'OCADES
Mgr Justin Kientega, représentant de l’OCADES

«Saluons tous les acteurs qui sont engagés pour cette microfinance de l’église qui va vers les deminus et leur dire notre gratitude parce que les résultats auxquels nous ne les espérions pas», a-t-il déclaré.

Pour rappel, GRAINE compte 224 000 bénéficiaires à travers le Burkina Faso.

W.S

Burkina24

 
     
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