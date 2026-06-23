BAC 2026 : Les candidats du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou ont bien débuté les épreuves

Le Baccalauréat (BAC), session 2026, a débuté ce mardi 23 juin 2026 au Burkina Faso. Une équipe de votre média leader, Burkina 24, a constaté le bon déroulement du lancement des épreuves au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou.

Aux environs de 7 h 30, le top départ a été donné dans ce centre avec l’épreuve de français. Selon le camarade Rémi Ilboudo, chef de centre, aucun incident particulier n’a été enregistré.

Ce centre d’examen accueille des candidats de la série D, répartis dans deux jurys. Le camarade Rémi Ilboudo a indiqué que le centre compte au total 538 candidats, soit 269 candidats par jury.

À l’occasion de cette première journée, le chef de centre a adressé des mots d’encouragement aux candidats. « Il a d’abord fallu encourager les candidats, les réconforter et leur dire de ne pas avoir peur, de ne pas stresser, car le succès est au bout de leurs efforts », a-t-il déclaré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24