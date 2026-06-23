Communiqué | AVIS DE RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL 2026 DE 223 AGENTS QUALIFIES AU PROFIT DE L’ONEA

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Moins d’une minute

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) et de la mise en œuvre de ses orientations stratégiques, notamment en matière de gestion des Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) et des Poste d’eau Autonome (AEP), le Cabinet Perceptis Sarl lance pour le compte de l’ONEA un recrutement exceptionnel de profils qualifiés en vue de mettre à sa disposition un personnel immédiatement opérationnel, disponible, capable de répondre aux exigences liées aux missions de service public de l’eau et de l’assainissement.

RECRUTEMENT_EXCEPTIONNEL_2026_ONEA_VF2 22 06 2026 16H30

 

 
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

CAGEI | Appel à candidatures : Formation certifiante en Administration et gestion des organisations

il y a 1 heure

CAGEI | Appel à candidatures : Recrutement 6ième promotion pour la formation certifiante en Analyse de données (Data Analyst)

il y a 5 heures

Communiqué | ONEA : Recrutement exceptionnel de 650 manœuvres en CDD

il y a 6 heures

Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 22 Juin 2026

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page