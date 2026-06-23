UCI Afrique Tour : Le Burkina Faso classé 15e

L’Union cycliste internationale a mis à jour le classement de l’Africa Tour du mois de juin 2026. Dans ce classement, le Burkina Faso ne figure pas dans le top 10 des nations de cyclisme africain. Le Burkina Faso occupe la 15e position.

La première nation de cyclisme est l’Érythrée avec 4260 points devant l’Afrique du Sud, l’Algérie et les Iles Maurice.

Le Rwanda occupe la 5e place juste devant l’Éthiopie, le Maroc, le Cameroun. Le Zimbabwe est 9e et la Namibie clôture le top 10 avec 229 points. Le Burkina Faso est classé 15e en gagnant deux places dans ce classement UCI.

Au niveau des coureurs africains, l’Érythréen Biniam Girmay de NSC Cycling Team est en tête devant son compatriote Tesfatsion Natnael de Movistar Team et Henock Mulubrhan Soalomon de XDS Astana.

Madar Pro Cycling team de l’Algérie est la meilleure équipe continentale devant Tama Amani du Rwanda et Tehsenolo Pro Cycling team de l’Afrique du Sud.