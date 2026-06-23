Santé publique au Sénégal : Le gouvernement mise sur le mobile money pour moderniser les paiements

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique du Sénégal et Orange Finance Mobile Sénégal ont signé, lundi 15 juin 2026 à Dakar, une convention-cadre destinée à renforcer la digitalisation des paiements dans les établissements publics de santé. Cette initiative vise à rendre les services de santé plus accessibles aux populations tout en améliorant l’efficacité et la transparence de leur gestion, rapporte agence de presse sénégalaise.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général d’Orange Finance Mobile Sénégal, Youssoupha Sall, a souligné le rôle croissant des solutions numériques dans l’amélioration de l’accès aux soins. Il a rappelé que l’entreprise est déjà présente dans plus de 600 pharmacies et plus de 200 structures sanitaires publiques et privées à travers le pays.

Cette convention s’inscrit dans la stratégie de modernisation du système de santé engagée par les autorités sénégalaises. Elle prévoit l’extension des solutions de paiement électronique dans les structures publiques de santé afin de faciliter les transactions pour les usagers et de renforcer la gestion financière des établissements.

Selon Youssoupha Sall, ce partenariat reflète une volonté commune de mettre l’innovation technologique et les services financiers digitaux au service du bien-être des populations sénégalaises, notamment dans les zones les plus éloignées où l’inclusion financière demeure un défi.

De son côté, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la vision du Sénégal à l’horizon 2050, qui ambitionne de bâtir des services publics modernes, efficaces et accessibles à tous.

Le ministre a précisé que la mise en œuvre de la convention reposera sur trois axes prioritaires : la simplification du parcours des usagers, le renforcement de la transparence dans la gestion des ressources financières et la modernisation des pratiques grâce à l’intégration des outils numériques dans les structures sanitaires.

Selon lui, la digitalisation des transactions permettra d’améliorer la traçabilité des flux financiers, de sécuriser les recettes des établissements de santé et de renforcer la gouvernance du secteur.

Au-delà des paiements numériques, ce partenariat ouvre également de nouvelles perspectives pour la mobilisation de ressources innovantes destinées à soutenir les priorités nationales en matière de santé, notamment au profit des populations les plus vulnérables.