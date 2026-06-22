Sénégal : Une nouvelle usine textile pour produire des vêtements militaires, civils et scolaires

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son ambition industrielle avec l’inauguration, le samedi 20 juin 2026, de l’usine textile d’AVCI Global Industrie à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio. La cérémonie a été présidée par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en présence de plusieurs autorités gouvernementales et acteurs du secteur privé, rapporte sene web.

Fruit d’un investissement de 6 milliards de francs CFA, cette unité industrielle moderne est spécialisée dans la transformation du coton brut en produits textiles à forte valeur ajoutée. Elle produira notamment des vêtements militaires, paramilitaires, civils et scolaires, ainsi que des sous-vêtements et des articles de prêt-à-porter destinés aux marchés local et international.

Pour les autorités sénégalaises, ce projet constitue un levier important pour renforcer la souveraineté industrielle du pays, réduire les importations de textiles et créer davantage d’emplois.

Lors de la cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye a salué une infrastructure qui, selon lui, « réconcilie le Sénégal avec son passé industriel tout en le projetant vers l’avenir ». Il a souligné que cette usine permettra notamment d’assurer localement une partie des besoins en habillement des forces de défense et de sécurité.

Implantée sur un site de 4 680 m² au cœur de la zone économique spéciale de Diamniadio, l’usine illustre la volonté des autorités de promouvoir le « Made in Sénégal » et de faire du pays une plateforme industrielle compétitive en Afrique de l’Ouest.

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Basée à Istanbul, AVCI Global est une entreprise familiale fondée en 1990 et spécialisée dans la confection textile. Présente également en Libye et désormais au Sénégal, elle combine l’expertise turque et les ressources locales pour servir les marchés internationaux.

Cette nouvelle unité industrielle devrait contribuer à la valorisation de la filière coton, à la création d’emplois qualifiés et au renforcement de la transformation locale des matières premières sénégalaises.