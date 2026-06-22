Littérature : Justine Marie Philippe Ouédraogo publie un ouvrage sur la connaissance de soi

Pour son 10e livre à enrichir les bibliothèques du Burkina Faso, Justine Marie Philippe Ouédraogo a présenté une œuvre qui invite les uns et les autres à emprunter un chemin initiatique profond, où se rencontrent spiritualité, astrologie et prophéties de l’Apocalypse. L’ouvrage, intitulé « Les noces Cosmiques : Union sacrée et naissance de la société Uranienne », a été dédicacé le samedi 20 juin 2026 à Ouagadougou.

À travers ses lignes, l’autrice propose une refondation. C’est une invitation à passer de la quête extérieure à la complétude intérieure, de la peur à l’amour inconditionnel, et à participer activement à l’émergence d’une humanité réconciliée avec le Ciel et la Terre. Pour Justine Marie Philippe Ouédraogo, les problèmes du monde sont des prédictions déjà inscrites dans les livres saints.

« Quand on entend « les noces », cela fait référence au mariage. Effectivement, c’est le cas, mais dans un sens plus large. C’est l’ambition de la naissance d’une nouvelle humanité. Ces noces que je présente dans ce livre promettent l’avènement d’une humanité connectée avec le ciel. Cela commence par la réconciliation avec soi-même pour chacun de nous », a-t-elle expliqué.

Une thèse centrale est abordée dans cet ouvrage : reconnaître que « la solution à tout vient d’abord de nous-mêmes ». Cette question est développée au fil de 148 pages, déclinées en 9 chapitres. En somme, pour l’autrice, tous les problèmes sécuritaires de ce monde résident dans le manque de connaissance de soi. Ainsi, pour résoudre nos crises, il faut d’abord se connaître et se guérir soi-même avant de vouloir régler les problèmes des autres.

« Le message de ce livre est que toute transformation à l’échelle mondiale commence par la transformation de soi, à l’intérieur. Il ne faut pas penser à l’union extérieure tant qu’on n’a pas réalisé l’union intérieure. Ce livre parle donc de mariage, mais s’intéresse plutôt au mariage du ciel et de la terre. Ici, la thèse principale est que toute transformation du monde, y compris le dénouement de la situation sécuritaire actuelle, viendra d’abord d’un changement individuel », a-t-elle ajouté.

Le livre est disponible au prix de 10 000 F CFA. Rappelons que Justine Marie Philippe Ouédraogo n’en est pas à sa première sortie littéraire. Lors de cette dédicace, elle a également tenu à souligner que son œuvre ne s’apparente pas à du développement personnel, mais constitue une analyse basée sur des vécus et sur les prophéties des Saintes Écritures.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24