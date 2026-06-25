Sécurité privée au Burkina Faso : L’agence « Wend Kuni Sécurité » ouvre ses portes à Ziniaré

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Le groupe « Wend Kuni Sécurité » a ouvert son agence ce jeudi 25 juin 2026 à Ziniaré. Cette structure fournit des services de gardiennage, de surveillance et de sécurité rapprochée. L’agence entend collaborer avec les forces publiques pour le déploiement de ses activités. 

Le groupe « Wend Kuni Sécurité » fournit des services de gardiennage, de surveillance des personnes et des biens, ainsi que de sécurité rapprochée.

L’entreprise intègre une filière d’armurerie et un centre de formation. Un champ de tir complétera bientôt l’offre de la structure. L’agence compte cent agents dans la région de l’Oubri et quatre-vingt-cinq à Ouagadougou.

La coupure du ruban symbolisant le lancement officiel des activités à Ziniaré.
La coupure du ruban symbolisant le lancement officiel des activités à Ziniaré.

Wendkunni Ibrahim Simporé, le PDG du groupe, a justifié l’implantation de la structure par l’absence de société de gardiennage dans la localité. L’objectif se définit par l’offre de services basés sur des éléments formés. « La direction s’engage à répondre à vos attentes avec professionnalisme, intégrité et efficacité », assure le promoteur.

Wendkunni Ibrahim Simporé, PDG du groupe Wend Kuni Sécurité.
Wendkunni Ibrahim Simporé, PDG du groupe Wend Kuni Sécurité.

Le Haut-Commissaire de la province de Bassitenga , Saïdou Guigma a  souligné que la question de la sécurité ne relève pas de l’apanage exclusif de l’État. « la mutualisation des efforts pour assurer la quiétude des populations et la protection des infrastructures économiques constitue une nécessité », a-t-il déclaré. Il a rappelé aux promoteurs que l’exercice de la sécurité privée est régi par des textes et exige un professionnalisme.

Haut-Commissaire de la province de Bassitenga , Saïdou Guigma
Haut-Commissaire de la province de Bassitenga , Saïdou Guigma

Le Naaba Sanem de Ziniaré, parrain de la cérémonie, a qualifié l’investissement d’apport pour la commune et la région. Il a d’ailleurs encouragé les fils et filles de la région à investir localement « pour contribuer au développement économique et à la création d’emplois pour la jeunesse ».

Le Naaba Sanem de Ziniaré, parrain de la cérémonie, lors de son intervention
Le Naaba Sanem de Ziniaré, parrain de la cérémonie, lors de son intervention

La direction de « Wend Kuni Sécurité » réitère sa volonté de devenir une référence nationale en matière de sécurité privée. L’agence entend miser sur la formation et l’équipement pour remplir sa mission de protection. Les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité ainsi que les populations locales ont témoigné leur soutien lors de cette journée.

Les locaux de l’agence Wend Kuni Sécurité à Ziniaré

La journée s’est achevée par la coupure du ruban et une visite des locaux. Cette ouverture a officialisé l’implantation de l’agence à Ziniaré. La direction a indiqué que les activités de la structure s’inscriront dans le cadre d’une collaboration avec les forces publiques.

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Akim KY

Burkina 24 

 
     
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