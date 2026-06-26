États-Unis : Stephen Miller annonce une fermeture totale des frontières aux nouveaux demandeurs d’asile

L’administration du président Donald Trump poursuit le durcissement de sa politique migratoire. Dans une déclaration officielle, le conseiller de la Maison Blanche Stephen Miller a affirmé que les États-Unis n’accepteraient plus de nouveaux demandeurs d’asile se présentant à leur frontière, annonçant une fermeture qu’il qualifie de « totale », rapporte The National News Desk.

Selon Stephen Miller, les personnes souhaitant bénéficier d’une protection internationale ne seront plus accueillies sur le territoire américain. L’administration privilégie désormais des accords avec des pays tiers afin que les demandeurs d’asile y soient réinstallés.

Le responsable américain a indiqué que plusieurs États se sont déclarés prêts à accueillir ces migrants. Il a présenté cette approche comme une solution globale destinée à limiter les arrivées à la frontière des États-Unis.

Stephen Miller a également affirmé que les demandes d’asile déposées à la frontière sud des États-Unis ne répondaient pas, selon l’administration, aux critères prévus par le droit de l’asile.

Il soutient que de nombreux migrants proviennent de pays de l’hémisphère occidental et traversent plusieurs États avant d’atteindre les États-Unis. Selon l’administration, ces personnes auraient dû solliciter une protection dans l’un des pays de transit plutôt qu’à la frontière américaine.

L’administration Trump distingue désormais plusieurs catégories de migrants qu’elle estime ne pas relever du droit d’asile. Les autorités évoquent notamment des personnes poursuivant des objectifs économiques, des individus cherchant à rejoindre des membres de leur famille déjà installés aux États-Unis, des personnes que l’administration soupçonne d’être impliquées dans des activités criminelles ou de vouloir bénéficier des aides sociales américaines.

Cette annonce intervient quelques jours après une décision de la Cour suprême autorisant l’administration à mettre fin au Statut de protection temporaire (TPS) accordé à plusieurs centaines de milliers de ressortissants étrangers, illustrant le renforcement de la politique migratoire menée par Washington.