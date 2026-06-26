Lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso : La BCLCC sonne l’alerte au marché de Koubri

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), en collaboration avec l’Association burkinabè pour la Prévention de la Cybercriminalité (APC-BF), a organisé une sortie terrain, le vendredi 26 juin 2026, au marché de Koubri, situé à la sortie sud de Ouagadougou. Objectif, sensibiliser les commerçantes et commerçants du marché principal et du marché de légumes sur les dangers liés à l’utilisation des smartphones et des réseaux sociaux, notamment les différents risques d’arnaque dont ils peuvent être victimes.

»Banba wa ka soman ye » « Ces gens-là (arnaqueurs), ils ne sont pas bons », a fait savoir une commerçante du marché de légumes de Koubri, alors qu’elle recevait la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) dans le cadre d’une séance de sensibilisation sur la cybercriminalité.

A l’image de ce témoignage de cette commerçante, ce sont plusieurs personnes à travers le Burkina Faso qui sont victimes des mauvais agissements de ceux qu’on appelle cybercriminels ou arnaqueurs en ligne.

La camarade Judith Bonkoungou/Badolo, Adjudant-chef de Gendarmerie, cheffe de service de la collaboration policière au sein de la BCLCC, en langue nationale moore, a donc pris plaisir de sensibiliser son interlocutrice en l’écoutant, d’emblée, et en lui prodiguant, ensuite, des conseils pour échapper à ces délinquants.

Elle et ses autres camarades de la brigade, accompagnés de camarades membres de l’Association burkinabè pour la Prévention de la Cybercriminalité (APC-BF), ont ainsi parcouru le marché principal et le marché de légumes de Koubri afin de toucher dans leur sensibilisation le maximum de personnes.

Les arnaques en ligne et les faux bordereaux

A l’occasion de cette séance, il s’est principalement agi pour les équipes d’entretenir sur les arnaques en ligne et les faux bordereaux. « C’est lorsque l’arnaqueur met en confiance le commerçant, prend la marchandise et propose faire le versement par virement bancaire. Il va donc renseigner un faux bordereau qu’il va envoyer au commerçant… », a expliqué la camarade Judith Badolo.

En termes de conseils, « nous leur avons demandé de ne pas verser de l’argent par mobile money avant de recevoir la marchandise ; de ne pas faire confiance à quelqu’un qui leur est inconnu ; de ne pas aussi faire confiance à une tierce personne lorsque le contact a été seulement fait par appel téléphonique… », a-t-elle indiqué.

Au sortir de cette sortie terrain, la camarade Badolo a laissé transparaitre des motifs de satisfaction. « Nous avons été les bienvenus à Koubri, parce que beaucoup de commerçant ont partagé leurs expériences, ont exposé leurs difficultés et nous leur avons aussi donné ce que nous avons comme connaissances. Ça a été dans une bonne ambiance et nous retournons satisfaits à Ouagadougou », a-t-elle déclaré.

Cette session de sensibilisation sur la cybercriminalité, a par ailleurs rappelé l’adjudant-chef, s’inscrit dans le cadre d’une campagne qui a commencé en 2025 dans les marchés et yaars, avec pour objectif de toucher la plus grande partie de la population burkinabè afin qu’elle soit à l’abri des cybercriminels qui arnaquent chaque jour des millions de francs CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24