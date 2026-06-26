Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France

Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi 26 juin 2026, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la République Française. Cette décision, qui prend effet immédiatement, marque un tournant décisif dans la géopolitique sahélienne.

Selon le porte-parole du gouvernement, le camarade Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette mesure fait suite à une « évaluation approfondie » des rapports bilatéraux. Les autorités burkinabè estiment que les conditions de respect mutuel et de souveraineté nationale ne sont plus réunies, dénonçant un « activisme incessant » de Paris contre les intérêts nationaux ainsi que des « ambitions néocoloniales ».

Le communiqué fustige notamment un soutien à des réseaux subversifs et une volonté de marginaliser le pays sur la scène internationale.

Face à ce qu’il qualifie de « visées impérialistes », Ouagadougou a fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Toutefois, le gouvernement précise que cette rupture est strictement institutionnelle et ne remet pas en cause les liens fraternels entre les peuples burkinabè et français. Il s’engage par ailleurs à assurer la protection des ressortissants étrangers tout en appelant la population au civisme.

Le Burkina Faso entend poursuivre une politique étrangère indépendante, axée sur la diversification de ses partenariats et le renforcement de la coopération Sud-Sud. Le pays reste néanmoins ouvert au dialogue avec la communauté internationale, à condition que celui-ci repose sur l’égalité souveraine.