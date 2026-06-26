Le professeur du professeur de musique de Thomas Sankara explique les fondements du Ditanyè

Le camarade Djeni Zimassa, lieutenant à la retraite et professeur du professeur de musique du camarade capitaine Thomas Sankara, a dédicacé un livre de 108 pages sur le Ditanyè, ce vendredi 26 juin 2026 à Ouagadougou. L’idée de cet ouvrage est de témoigner et de transmettre les valeurs de discipline, d’engagement et de patriotisme du Burkina Faso. Cela passe par l’explication des fondements de l’hymne national du Pays des hommes intègres, dont « beaucoup ignorent l’histoire et spéculent sur ses origines ».

Qui a écrit l’hymne national ? Certains Burkinabè l’ignorent et, pire, d’autres spéculent sur la question sans pour autant connaître la vraie version. Dans cet amalgame, l’identité du compositeur et celle de l’auteur divisent. Pour mettre fin à ces spéculations, le camarade Djeni Zimassa a décidé de livrer sa part de vérité.

En 108 pages réparties en 8 chapitres, l’auteur décortique des faits historiques du Burkina Faso. L’ouvrage retrace le vécu de ce dernier depuis l’époque de la révolution du défunt capitaine, afin de préserver une « histoire vraie ». Par cette parution, l’auteur entend inspirer la jeunesse non seulement à travers son propre parcours, mais aussi celui de l’ancien président. En parallèle, c’est une œuvre qui explique la naissance et l’essence de l’hymne national.

« J’ai été motivé par la politique actuelle du MPSR2 qui a repris les mêmes objectifs que le CNR de l’époque. C’est ce qui m’a donné le courage d’éditer ce livre. Le Ditanyè a un caractère d’engagement, de combat, c’est l’hymne de la victoire. C’est un combat lancé à l’époque par le président du CNR, Thomas Sankara. Je n’ai pas participé à sa création, mais j’ai été témoin jusqu’à l’enregistrement de l’hymne. Je connais les acteurs qui y ont contribué et ils sont mentionnés dans le livre. Mais au départ, c’est un texte qui a été rédigé par Thomas Sankara », a-t-il précisé.

La pertinence de l’œuvre a valu à l’auteur l’accompagnement du ministère en charge de la Communication, représenté pour l’occasion par Hamidou Belem. Selon ce dernier, l’œuvre est la bienvenue car elle vient clarifier le processus d’élaboration de l’hymne national.

« Entre-temps, on avait appris que c’était Patrick Ilboudo qui en était l’auteur. Mais aujourd’hui, on apprend que c’est le président lui-même qui l’a écrit. Ces acteurs ont en fait contribué à parfaire les choses. C’est donc une clarification que tout le peuple burkinabè doit connaître. Le ministère apprécie tout ce qui touche à la création littéraire et artistique, et nous sommes prêts à accompagner ce genre d’initiatives », a-t-il salué.

Le livre est disponible au prix de 5 000 F CFA. Le réseau de distribution n’est pas encore totalement déployé, mais l’auteur a rassuré le public : l’ouvrage sera disponible dans les différents canaux de vente dans les jours à venir.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24