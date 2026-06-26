Special Olympics Burkina lance le Sommet national inclusif de la jeunesse 2026

La première édition du Sommet national inclusif de la jeunesse 2026 de Special Olympics Burkina Faso a été lancée le vendredi 26 juin 2026 à Ouagadougou. L’objectif de ce sommet qui se tient en présence de la présidente de Special Olympics Afrique Nduku Susan Masila est de bâtir une jeunesse plus épanouie et sans discrimination.

Les jeunes burkinabè vivant avec ou sans déficience intellectuelle se retrouvent à Ouagadougou du 26 au 27 juin 2026 pour parler d’inclusion. Ce sommet regroupe plusieurs jeunes venus de différentes localités du Burkina Faso, en présence de la représentante de Special Olympics Afrique.

« Ce sommet constitue un moment privilégié de rencontre, de réflexion et de partage. Il offre aux jeunes avec ou sans déficience intellectuelle une plateforme d’expression leur permettant de faire entendre leur voix, de développer leur leadership et de contribuer activement à la construction d’une société plus juste et inclusive », s’est exprimé le président du Conseil d’administration de Special Olympics Burkina, Sourabhiet Aboubacar Traoré.

Promouvoir l’inclusion par le sport

Il a rappelé le contexte de la création de Special Olympics Burkina Faso, qui « œuvre pour promouvoir la dignité, l’épanouissement et l’inclusion des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à travers le sport, l’éducation et l’engagement communautaire ». Selon Sourabhiet Aboubacar Traoré, chaque jeune possède un potentiel unique qui mérite d’être valorisé. Ce potentiel, de son point de vue, doit être mis au service de l’engagement communautaire.

« Votre engagement est essentiel pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le développement durable », insiste le PCA de Special Olympics Burkina. Il souligne l’importance de leur engagement pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le développement durable.

Bâtir un Burkina Faso prospère avec les jeunes

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Picbougoum, ancienne secrétaire exécutive de Special Olympics Burkina, a assisté au lancement de ce sommet aux côtés de l’ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré.

La ministre a salué l’organisation de ce sommet qui permet aux jeunes de s’épanouir davantage, mais aussi de les mobiliser. « Cette activité est un sommet national réservé à la jeunesse, une jeunesse mobilisée. C’est ce qui correspond aux aspirations de notre département, qui est en charge de la jeunesse et qui travaille à faire de l’inclusion une réalité au sein de cette jeunesse. L’idée est que nous devons avoir une jeunesse engagée sur tous les fronts. Aucun jeune, quelle que soit sa race ou son handicap, ne doit être empêché de participer à cette nouvelle dynamique que nous avons engagée pour bâtir un Burkina Faso plus prospère », souligne Annick Picbougoum.

La présidente de Special Olympics Afrique, Nduku Susan Masila, a également rappelé les valeurs de Special Olympics, qui consistent à promouvoir les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle.

« Nous pouvons réussir l’inclusion pour tous, afin que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle puissent vivre heureuses », estime-t-elle.

Pour Nduku Susan Masila, l’inclusion ne peut se faire sans prendre en compte les jeunes. « Lorsque nous étions jeunes, on nous disait que nous étions les leaders de demain.

A Special Olympics, nous disons que les jeunes sont les leaders d’aujourd’hui pour un lendemain meilleur pour tous », assure la présidente de Special Olympics Afrique. Nduku Susan Masila a appelé les jeunes à briser les barrières de la discrimination.

L’ambassadeur pour le sport au Burkina Faso, Charles Kaboré, s’est entretenu avec les jeunes sur le leadership et l’engagement communautaire. Pour cela, il s’est appuyé sur son parcours de footballeur. Il a rappelé aux jeunes que, pour être un bon leader, il faut savoir se battre, avoir confiance en soi, mais surtout se surpasser.