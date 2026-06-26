Musique : Alif Naaba signe son grand retour avec « Nifato », un hymne à la résilience et à l’amour ‎

Cinq ans après le succès de son album Sowok, le « Prince aux Pieds Nus », Alif Naaba, signe son grand retour sur la scène musicale. Officiellement lancé le jeudi 25 juin 2026, son 6e opus baptisé Nifato est une œuvre de 14 titres de belle facture, où l’artiste explore une panoplie de thématiques avec la profondeur qui le caractérise.

‎Un voyage musical aux échos sahéliens,

‎Nifato se présente comme une fresque sonore rafraîchissante, portée par une plume affûtée et une identité vocale restée fidèle à elle-même.

À travers cet album, Alif Naaba navigue avec élégance entre des ballades nostalgiques, rappelant les rythmes qui ont bercé la jeunesse de toute une génération, et un voyage musical résolument africain, profondément ancré dans les échos du Sahel.

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‎Dans cette œuvre aux parfums variés, la voix singulière du Kundé d’or 2014, se dévoile pour aborder des sujets à fort sens et universels : l’immigration, la jeunesse, l’amour, le courage, la reconnaissance et la force du Sahel.

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‎Reconnu pour la sensibilité de ses textes, l’artiste offre une fois de plus à ses mélomanes ce qu’il sait faire de mieux. « Chaque titre de cet album est une partie de moi », a d’emblée confié Alif Naaba lors du lancement.

‎Parmi les morceaux phares de cet opus, le titre « Sahel » occupe une place particulière dans le cœur de l’œuvre. L’artiste y propose un contre-pied salvateur aux récits médiatiques habituels.

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‎« Sahel, ce son, c’est mon coup de cœur. Le plus souvent, quand on parle du Sahel, on ne montre que la guerre et la famine. Alors que ce n’est pas forcément ça. Quand vous regardez autour, il y a la jeunesse, tout est beau. J’ai donc voulu montrer une autre image du Sahel, à contre-courant de ce que certains pensent », a-t-il expliqué avec conviction.

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‎L’amour, thème universel, est également célébré avec une touche très personnelle. À travers le titre « Chérie coco », le Prince aux Pieds Nus fait un clin d’œil vibrant à son épouse pour lui témoigner sa gratitude. « Dans ce titre, j’ai parlé avec le cœur. Chaque mot utilisé a un sens », a-t-il laissé entendre.

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‎Pour porter ce projet ambitieux et l’imposer sur l’échiquier musical national et international, l’artiste et son staff comptent déployer un plan de communication d’envergure. En termes de perspectives, le rendez-vous est déjà pris avec les mélomanes : Alif Naaba prévoit un grand concert le 26 décembre prochain au Centre culturel du Faso.

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‎L’album Nifato est d’ores et déjà disponible pour le public au prix de 5 000 F CFA le CD et 10 000 F CFA la clé USB. Un opus à consommer sans modération.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24