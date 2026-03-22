Grand Prix de Poésie Thomas Sankara : Quand la plume africaine se tient « Debout maintenant »

La 7e édition du Grand Prix de Poésie Thomas Sankara a rendu son verdict le samedi 21 mars 2026 à Ouagadougou. Au terme d’une cérémonie où les vers ont bercé les participants, c’est le candidat Drissa Zerbo qui a décroché le prestigieux trophée avec son œuvre intitulée « L’éveil des plaines ».

Célébrée chaque 21 mars, la Journée internationale de la poésie revêt cette année un éclat particulier. Pour marquer cette commémoration, le comité d’organisation a choisi de récompenser les lauréats de la 7e édition du Grand Prix de Poésie Thomas Sankara, un rendez-vous devenu incontournable de la scène littéraire.

Porté par la structure Afrique Wilila, cet événement s’est donné pour mission de dynamiser la chaîne du livre, tant au Burkina Faso qu’à l’échelle du continent. Au-delà de la promotion de l’écriture et de l’édition, cette édition a mis l’accent sur la formation de la jeunesse, réunissant autour d’une même passion acteurs culturels, étudiants et amoureux des belles lettres.

Cette 7e édition a connu un engouement international avec 69 œuvres poétiques soumises au jury. La compétition a réuni des plumes venues du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République Démocratique du Congo, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire et du Congo-Brazzaville.

Au terme des délibérations, c’est l’œuvre de Drissa Zerbo qui a conquis le jury avec un score de 146 points sur 180, il se hisse sur la plus haute marche du podium. « C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Le thème m’a vraiment inspiré. Mais au-delà de cela, les événements qui se sont déroulés en début d’année ont aussi contribué à ce résultat », a exprimé le lauréat.

Prenant la parole, la présidente du comité d’organisation, Noëllie Dao/Hien a souligné que cette 7e édition marquait une étape décisive. « Nous avons atteint nos objectifs et honoré nos engagements ».

Elle a saisi cette occasion pour adresser ses sincères remerciements aux partenaires, aux candidats et au public, saluant une réussite collective qui renforce la chaîne du livre.

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Au-delà de la compétition, cette 7e édition a démontré que la poésie n’est pas qu’un alignement de rimes, mais un véritable cri de ralliement, à travers le thème « Debout maintenant ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24