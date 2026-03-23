France : Décès de l’ancien Premier ministre Lionel Jospin

France – Lionel Jospin incarnait la gauche française avant son décès le dimanche 22 mars à l’âge de 88 ans.

Premier ministre de Jacques Chirac de 1997 à 2002, il s’était retiré de la vie politique en 2002, après son échec à la présidentielle qui avait vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour.

En janvier 2026, Lionel Jospin avait indiqué avoir subi « une opération sérieuse », sans en dire davantage.

Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, M. Jospin s’était aussi présenté sans succès aux élections présidentielles de 1995 et 2002.

Source: BFMTV